10 лучших раритетных британских автомобилей

Несмотря на создание одних из самых желанных автомобилей в мире, Энцо Феррари заявил, что Jaguar E-Type был самым красивым автомобилем, который он когда-либо видел, когда он дебютировал на Женевском автосалоне 1961 года. Красота автомобиля была не только внешней — он отличался новаторским несущим кузовом, сложной независимой подвеской, дисковыми тормозами и 3,8-литровым двигателем мощностью 265 л.с. Он мог разогнаться до 241 км/ч, что было удивительным для 60-х годов, когда большинство автомобилей с трудом разгонялись и до 100 км/ч.



E-Type позаимствовал свою ДНК у победившего в Ле-Мане гоночного автомобиля D-Type с усовершенствованиями для использования на дорогах общего пользования. К своему последнему модельному году в 1975 году он значительно набрал силу благодаря 5,3-литровому двигателю V12 и остается очень востребованной жемчужиной коллекционеров.