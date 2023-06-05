Российский электромобиль Атом обзавёлся ценой. Она вам не понравится

В электромобиле используется первая версия операционной системы Atomverse, которая включает в себя облачные сервисы, приложения человеко-машинного интерфейса (HMI), платформу телематики, информационно-развлекательную систему (IVI) и элементы дополненной реальности.



Также Мишустину озвучили цену на Атом. В зависимости от комплектации электромобиль будет стоить от 2,5 млн до 3,5 млн рублей, хотя проектная цена была меньше 2 млн рублей. Электрокар будет готов к 2025 году.