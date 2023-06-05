Российский электромобиль Атом обзавёлся ценой. Она вам не понравится

2285
1
1
На выставке «Цифровая независимость промышленной России» премьер-министр Михаил Мишустин посидел в салоне прототипа электрокара «Атом» и изучил его функционал. Все функции «Атома» встроены в цифровую систему управления на руле. Мультимедийный экран на рулевом колесе позволяет водителю управлять системами автомобиля. Например, регулировку кресел можно осуществить прямо на руле.
В электромобиле используется первая версия операционной системы Atomverse, которая включает в себя облачные сервисы, приложения человеко-машинного интерфейса (HMI), платформу телематики, информационно-развлекательную систему (IVI) и элементы дополненной реальности.
Также Мишустину озвучили цену на Атом. В зависимости от комплектации электромобиль будет стоить от 2,5 млн до 3,5 млн рублей, хотя проектная цена была меньше 2 млн рублей. Электрокар будет готов к 2025 году.
Также Мишустину озвучили цену на Атом. В зависимости от комплектации электромобиль будет стоить от 2,5 млн до 3,5 млн рублей, хотя проектная цена была меньше 2 млн рублей. Электрокар будет готов к 2025 году.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
Новости партнёров