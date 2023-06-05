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Российский электромобиль Атом обзавёлся ценой. Она вам не понравится

Российский электромобиль Атом обзавёлся ценой. Она вам не понравится

Автор:
05 июня 2023 14:54
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Атом   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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На выставке «Цифровая независимость промышленной России» премьер-министр Михаил Мишустин посидел в салоне прототипа электрокара «Атом» и изучил его функционал. Все функции «Атома» встроены в цифровую систему управления на руле. Мультимедийный экран на рулевом колесе позволяет водителю управлять системами автомобиля. Например, регулировку кресел можно осуществить прямо на руле.

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Метки: Автовсячина   Атом   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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32  комментария
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1k
ruslan d Час назад
Почему отечественные продукты как правило стоят как не отечественные ?
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10k
Бритва 2 минуты назад
персонализация, интеграция, мишустин. 22 секунд достаточно, чтобы понять, что ролик ни о чём :)
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 6 минут назад
3.5 ляма дорого ? все инормаки нормальные,цены стартуют с 3 мультов и выше.
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2k
Сергей Викторович 7 минут назад
А разработчики не забыли самого главного? Что автомобиль - это не смартфон для развлечения, а средство повышенной опасности. И все управление переводить на дисплей - это модно, но очень опасно. Ведь чтобы включить обогрев сидения я в своем авто могу просто протянуть рукой и нажать кнопку, при этом не отвлекаясь от ситуации на дороге. А если все делать через дисплей, то надо переводить взгляд на дисплей, тыкать и в это время человек не смотрит на дорогу.
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1k
ChePaev 9 минут назад
на электрический Москвич тоже я смотрю нет очередей за 3, 250 млн руб))) Вчера проезжал мимо Автопассажа Москвич на Варшавке -никого там, дураков нема)))
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9k
Mowgley Z ⚔ 9 минут назад
А че такой дешевый-то?
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110
Алексей Бляйбтрой 13 минут назад
ё-мобиль 2
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15k
эмосурикат прямоползающий 20 минут назад
а экран в руле, это я так понимаю не предполагает подушки безопасности?
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498
Дмитрий Базурин 20 минут назад
Вангую, что к 2025 будет стоить 5 лямов!
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15k
эмосурикат прямоползающий 22 минуты назад
к 2025 году он будет стоить 5 лямов и не выйдет в серию
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2k
andy Полчаса назад
когда-то Ока тоже на этапе разработки позиционировалась, как студенческий автомобиль с ценой в 1 тыр. (Запорожец тогда стоил 3.5 тыр.)... но к моменту запуска в серию Ока с запорожцем в цене сравнялась... Так что ничего нового.... виток длиною в 40 лет..... Да и то, не факт, что это чудо дойдет до конвейера... у нас уже были Ё-мобили, на которых почетные люди друг к другу в гости в Жуковке ездили... а ныне... ни Ё, ни мобилей....
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67
дмитрий Полчаса назад
Зачем регулировки кресел на руле? Насколько часто их надо изменять? И оперативно? Стремление разработчиков все настройки втулить в одну кучу, приводят к перегружености интерфейса. В телефоне утомляет, что бы запустить какую-либо функцию, надо пролистать несколько меню. А в авто, если находу какой-нибудь дурачëк, которых и так хватает на дорогах, полезет по менюшкам?
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1k
Жирный бот 52 минуты назад
мне в принципе электромобили не нравятся в наших реалиях)
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1k
ChePaev 53 минуты назад
самое интересное будет не цена этого тостера с батарейкой, а ресурс и стоимость замены этой батарейки))) Очень быстро выяснится что нашей северной стране, с нашими морозами и расстояниями между населенными пунктами этот тостер будет годен только для того, чтобы скататься за бухлишком в соседний алкомаркет.
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45
supersperm 57 минут назад
"Это рулевой штурвал, у него нет прямой связи с колесами"!!!!! Как они это недоразумение сертифицировать будут? Кто нибудь из разработчиков читал техрегламент? Это категорически запрещено. Если массовый сбой в электрике на скорости, например 100 км/ч (если оно конечно так едет) то все пушной зверек всем обитателям сего недоразумения?
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45
supersperm Vacony 20 минут назад
Маск не дурак, механическая связь руля и колес на тесле есть, так же как и на топовых инфинити (там идет через электромагнитную муфту, которая срабатывает при сбое электроники).
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5k
BenderRodriguez 58 минут назад
Кто это купит?
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5k
Андрей Час назад
вычёркиваю себя из желающих приобрести этот автомобиль)
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33k
Dobry vojak Svejk Час назад
Ага )))) В 2025 году цена вырастет ещё на миллион, как минимум ))))
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9k
Uron Час назад
проклятые чебуреки не дают насладится достижениями отечественного автопрома...
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53k
dima423 Час назад
Ну по моему начинать надо с дешевых авто, конкурировать ценой...а потом когда покажут качество, этой не дорогой модели, уже переходить к более дорогим и навороченным... так китайцы делали например)
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Александр Час назад
Всё через Ж.О.П.У.
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