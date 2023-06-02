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Ещё один автомобиль из к/ф Форсаж выставят на продажу

Ещё один автомобиль из к/ф Форсаж выставят на продажу

Автор:
02 июня 2023 13:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   суперкар   
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На продажу выставят ещё один из автомобиль, ранее участвовавших в съёмках фильма "Форсаж". Это суперкар De Tomaso Pantera 1972 года выпуска, снимавшийся в пятой части. Торги пройдут в Лас-Вегасе в конце июня.
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Метки: Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   суперкар   
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