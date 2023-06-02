Ещё один автомобиль из к/ф Форсаж выставят на продажу

De Tomaso Pantera стала первым суперкаром, который Доминик Торетто и Брайан О’Коннор вытащили во время ограбления поезда. С молотка при посредстве аукционного дома Barrett-Jackson уйдёт именно этот автомобиль.



Fast Five вышел на экраны в 2011 году. С тех пор владелец купе, выкупивший его у киностудии в 2013 году, успел отреставрировать автомобиль, полностью восстановив лакокрасочное покрытие и отделку салона. Доказательством «киношности» экземпляра служит отсутствие некоторого оборудования — стеклоочистителей, запасного колеса и кондиционера. При этом на купе сохранился ряд аксессуаров, установленных специально для съёмок: это выключатель массы и дуга безопасности в салоне.



De Tomaso Pantera укомплектована 5,75-литровым мотором Cleveland в сочетании с дополнительными компонентами от Edelbrock и пятиступенчатой механической коробкой ZF. Отдачу мотора аукционный дом не приводит, как и ожидаемую цену.

На оригинальных Pantera двигатель обеспечивал 330 сил, а цена таких машин, по данным Bring a Trailer, в среднем укладывается в диапазон от 100 до 150 тысяч долларов. Именно этот экземпляр за счёт экранного эпизода биографии может оказаться чуть дороже.



Ограбление поезда — одна из самых известных сцен в «Форсажах» благодаря эффектному финальному прыжку в пропасть. Автомобиль, на котором совершался этот прыжок, Chevrolet Corvette Grand Sport Sting Ray выставляли на продажу ещё в 2021 году. По некоторым данным, заплатили за уникальный экземпляр около 100 тысяч долларов.