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VW Жук превратили в пикап на базе BMW

VW Жук превратили в пикап на базе BMW

Автор:
30 мая 2023 09:53
Сообщество : Автомир
Метки: bwm   vw   Автовсячина   Великобритания   авто   автомир   автомобили   кастом   машина   тюнинг   
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Британское тюнинг-ателье Jo’s Fab Lab показали интересный проект - пикап, построенные из двух семейных автомобилей: BMW 3-й серии в кузове E46 и VW Beetle. Оба автомобиля, составивших основу конструкции пикапа, могли бы оказаться на свалке. Свой универсал BMW 3-й серии хозяин ателье Джо Райли однажды разбил в аварии, вылетев с дороги во время дождя. После чего какое-то время он передвигался на VW Beetle, который принадлежал его жене. Однако вскоре и «Жук» приказал долго жить - из-за неисправного термостата отказал двигатель.

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Метки: bwm   vw   Автовсячина   Великобритания   авто   автомир   автомобили   кастом   машина   тюнинг   
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