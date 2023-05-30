VW Жук превратили в пикап на базе BMW

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Британское тюнинг-ателье Jo’s Fab Lab показали интересный проект - пикап, построенные из двух семейных автомобилей: BMW 3-й серии в кузове E46 и VW Beetle. Оба автомобиля, составивших основу конструкции пикапа, могли бы оказаться на свалке. Свой универсал BMW 3-й серии хозяин ателье Джо Райли однажды разбил в аварии, вылетев с дороги во время дождя. После чего какое-то время он передвигался на VW Beetle, который принадлежал его жене. Однако вскоре и «Жук» приказал долго жить - из-за неисправного термостата отказал двигатель.
Поэтому Райли решил соорудить из двух машин одну, так как всегда мечтал превратить Beetle в пикап, но опасался, что ему не хватит величины штатной колёсной базы. Шасси BMW, по его мнению, подошло для проекта практически идеально.
При этом в конструкции пикапа задействованы запчасти ещё от нескольких моделей. К примеру, панель крыши позаимствовали у Peugeot 206, передний бампер — у Porsche Cayman 2014 года, а грузовую платформу построили с оглядкой на дизайн Ford F-150. У грузовика Ford десятого поколения одолжили для него заднюю оптику. В движение этот «коктейль» приводится рядной шестёркой BMW. Компоненты интерьера также в основном баварского происхождения, хотя сохранён руль Volkswagen.
По словам Джо Райли, на воплощение идеи в готовый автомобиль потребовалось 18 недель. Пикап заменил ему погибший BMW в роли авто на каждый день: тюнер ездит на нём и по делам, и в путешествия. Единственное, чего Райли не хватает в собственном творении, как заявил он сам, — это круиз-контроля.
При этом в конструкции пикапа задействованы запчасти ещё от нескольких моделей. К примеру, панель крыши позаимствовали у Peugeot 206, передний бампер — у Porsche Cayman 2014 года, а грузовую платформу построили с оглядкой на дизайн Ford F-150. У грузовика Ford десятого поколения одолжили для него заднюю оптику. В движение этот «коктейль» приводится рядной шестёркой BMW. Компоненты интерьера также в основном баварского происхождения, хотя сохранён руль Volkswagen.
По словам Джо Райли, на воплощение идеи в готовый автомобиль потребовалось 18 недель. Пикап заменил ему погибший BMW в роли авто на каждый день: тюнер ездит на нём и по делам, и в путешествия. Единственное, чего Райли не хватает в собственном творении, как заявил он сам, — это круиз-контроля.
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