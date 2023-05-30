VW Жук превратили в пикап на базе BMW

Поэтому Райли решил соорудить из двух машин одну, так как всегда мечтал превратить Beetle в пикап, но опасался, что ему не хватит величины штатной колёсной базы. Шасси BMW, по его мнению, подошло для проекта практически идеально.



При этом в конструкции пикапа задействованы запчасти ещё от нескольких моделей. К примеру, панель крыши позаимствовали у Peugeot 206, передний бампер — у Porsche Cayman 2014 года, а грузовую платформу построили с оглядкой на дизайн Ford F-150. У грузовика Ford десятого поколения одолжили для него заднюю оптику. В движение этот «коктейль» приводится рядной шестёркой BMW. Компоненты интерьера также в основном баварского происхождения, хотя сохранён руль Volkswagen.



По словам Джо Райли, на воплощение идеи в готовый автомобиль потребовалось 18 недель. Пикап заменил ему погибший BMW в роли авто на каждый день: тюнер ездит на нём и по делам, и в путешествия. Единственное, чего Райли не хватает в собственном творении, как заявил он сам, — это круиз-контроля.