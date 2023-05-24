Kia и Hyundai согласились выплатить 200 000 000 $ из-за лёгкой угоняемости

957
1
После череды скандалов с лёгкой угоняемостью корейских автомобилей и последующего судебного дела, компании KIA и HYUNDAI согласились выплатить 200 млн долларов в рамках урегулирования группового иска, чтобы компенсировать ущерб примерно 9 млн человек.
$145 миллионов «уйдет» на покрытие расходов людей, чьи автомобили были украдены. На многих автомобилях Kia, выпущенных в период с 2011 по 2021 год, а также на автомобилях Hyundai, выпущенных в период с 2015 по 2021 год, отсутствовали электронные иммобилайзеры двигателя, которые не позволяют завести автомобиль без соответствующего ключа. Воры обнаружили, что для запуска этих автомобилей можно использовать такие предметы, как кабель USB-A.
По условиям соглашения, клиенты, чьи автомобили были признаны угнанными, могут получить до $6 125, а те, у кого повреждены автомобили и имущество, могут получить максимум $3 375.
Kia и Hyundai к тому же обязались предоставить бесплатное обновление программного обеспечения и блокираторы колес.
По условиям соглашения, клиенты, чьи автомобили были признаны угнанными, могут получить до $6 125, а те, у кого повреждены автомобили и имущество, могут получить максимум $3 375.
Kia и Hyundai к тому же обязались предоставить бесплатное обновление программного обеспечения и блокираторы колес.
Источник:
Ссылки по теме:
- Собаке не понравилось, что её дразнят
- В Израиле женщина на заправке подожгла бензобак
- Сёрфер вместе с сыном ловит волну
- Позитивный батя пародирует свою дочку
- Соврал в резюме: забавная реакция кота на мышь
Метки: Hyundai Kia Автовсячина Корея авто автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
прям компенсация компенсаций... на 9 лямов человек-то