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Kia и Hyundai согласились выплатить 200 000 000 $ из-за лёгкой угоняемости

Kia и Hyundai согласились выплатить 200 000 000 $ из-за лёгкой угоняемости

Автор:
24 мая 2023 15:40
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Kia   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   машина   
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После череды скандалов с лёгкой угоняемостью корейских автомобилей и последующего судебного дела, компании KIA и HYUNDAI согласились выплатить 200 млн долларов в рамках урегулирования группового иска, чтобы компенсировать ущерб примерно 9 млн человек.

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Метки: Hyundai   Kia   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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59k
pynh 49 минут назад
"согласились выплатить 200 млн долларов в рамках урегулирования группового иска, чтобы компенсировать ущерб примерно 9 млн человек"
прям компенсация компенсаций... на 9 лямов человек-то
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10k
Сатанеев 6 минут назад
С арифметикой у Доброго Бабайки совсем беда...
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Добрый Бабайка

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