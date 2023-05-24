Водитель автобуса врезался в стену кладбища

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Днём 22 мая на проспекте А-Агана в Хайфе, Израиль, водитель автобуса в попытке уйти от ДТП с автомобилем Тойота устроил что-то невообразимое. Автобус врезался в несколько столбов линии освещения, потом в стену кладбища, и только тогда остановился. Водитель оказался заблокированным в кабине, его пришлось извлекать спасателям. В результате аварии пострадали 12 человек.
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