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Водитель автобуса врезался в стену кладбища

Водитель автобуса врезался в стену кладбища

Автор:
24 мая 2023 12:10
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Израиль   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   видео   машина   хайфа   
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Днём 22 мая на проспекте А-Агана в Хайфе, Израиль, водитель автобуса в попытке уйти от ДТП с автомобилем Тойота устроил что-то невообразимое. Автобус врезался в несколько столбов линии освещения, потом в стену кладбища, и только тогда остановился. Водитель оказался заблокированным в кабине, его пришлось извлекать спасателям. В результате аварии пострадали 12 человек.

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Метки: ДТП   Израиль   аварии   авто   авто аварии   автобус   автомир   автомобили   видео   машина   хайфа   
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2  комментария
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9k
Борис Карабанов 53 минуты назад
100% шлея под хвост попала. Вон, как понёс - удила закусил, поводьев не слушается, взбрыкивает.
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Андрей 12 минут назад
Ой вей, уважаемые пассажиры, таки конечная!
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