Toyota представила новое поколение рамных внедорожников Tacoma

Tacoma сохранила раму, но она сделалась жёстче, а в дорогих комплектациях на задней оси вместо традиционных рессор появится многорычажная подвеска. Отдельно отмечается, что каждая из планируемых версий (всего их будет восемь), включая особо комфортные, спортивные и внедорожные, получит собственные настройки ходовой части. Топовое исполнение Limited оснастят адаптивными амортизаторами.



Пикап, в отличие от ряда конкурентов, на рынке США получит два варианта кабины — полуторную и четырёхдверную, а также два варианта длины грузовой платформы (1,52 и 1,82 метра). Задний борт оборудуют сервоприводом.



Как внешне, так и изнутри Toyota Tacoma копирует старшую модель Tundra с поправкой на разницу в классе. Прямоугольный интерьер с массивными дефлекторами вентиляции и новым рулём сопровождается двумя экранами уже в базовой комплектации с диагональю 7 дюймов для панели приборов и 8 дюймов для медиасистемы. В более дорогих версиях они вырастут до 12,3 и 14 дюймов соответственно. Изюминкой топовой версии станет съёмный динамик JBL — на кемпинге его можно использовать как bluetooth-колонку.



Toyota отказалась от прежних двигателей, 2,7-литровой «четвёрки» и 3,5-литрового V6. Базовая версия пикапа теперь оснащается турбомотором объёмом 2,4 литра, развивающим 231 л.с. и 329 Нм в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом» (ранее применялся шестидиапазонный) и задним приводом с «самоблоком». Для более дорогих предусмотрены форсированная модификация этого мотора и возможность заменить «автомат» на шестиступенчатую механическую коробку. На трёхпедальной Tacoma мотор развивает 270 сил, при замене коробки на «автомат» отдача увеличится до 282 л.с. и 429 Нм.



Tacoma впервые стала гибридом: на пикап устанавливается новая версия силовой установки i-Pro Max. В её составе 2,4-литровый мотор дополняется встроенным в «автомат» электродвигателем и 1,9-киловаттной батареей. Отдача такой установки — 331 л.с. и 630 Нм, что заметно лучше характеристик прежнего шестицилиндрового мотора.



Ожидается, что самым востребованным типом привода станет подключаемый с двухступенчатой «раздаткой» и дифференциалом повышенного трения. Однако для топовых модификаций предусмотрена система постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевой муфты.



Самыми внедорожными модификациями должны стать версии Trailhunter и TRD Pro, причём обе будут поставляться только с гибридным приводом. Но если первая ориентирована на неспешные путешествия вне асфальта, то вторая предназначена любителям скоростной езды по бездорожью. Tacoma TRD Pro получит оригинальный капот, расширенные колёсные арки и дополнительную оптику в бампере, а также защиту днища и 18-дюймовые диски с 33-дюймовой резиной.



В ходовой части применят спортивные амортизаторы Fox Quick Switch и оптимизированные рычаги, а стабилизатор поперечной устойчивости снабдят возможностью отключения. В салоне Tacoma TRD Pro появятся особо комфортные кресла IsoDynamic Performance со встроенной системой демпфирования на базе регулируемых амортизаторов.



Toyota Tacoma Trailhunter подготовлена при помощи компонентов авторитетных фирм ARB и Old Man Emu. Она также отличается более агрессивной внешностью, но получила, к примеру, силовой задний бампер, шноркель, буксировочные проушины и встроенный компрессор для накачки 33-дюймовых шин. Подвеску этой модификации также доработают с применением альтернативных амортизаторов и рычагов.



Дорожный просвет обеих версий за счёт изменений в ходовой части увеличится на 50 миллиметров. Особые варианты исполнения Toyota Tacoma появятся в продаже позже прочих — только весной следующего года.