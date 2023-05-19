FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11166 постов • 827 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Toyota представила новое поколение рамных внедорожников Tacoma

Toyota представила новое поколение рамных внедорожников Tacoma

Автор:
19 мая 2023 14:28
Сообщество : Автомир
Метки: Tacoma   Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
1121
104
Сегодня компания Toyota официально представила новое поколение рамных внедорожников Tacoma. Модель получила внешность в стиле старшей Tundra, с ней же модель делит и ряд технических решений, в том числе современную рамную платформу TNGA-F, на которой построен Land Cruiser 300. В продажу новые пикапы Toyota Tacoma поступят только к концу 2023 года.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Tacoma   Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Сибиряк 2 часа назад
Прайс лист в студию!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
koleos72 14 минут назад
Что толку от большого клиренса, если спереди траворез висит до земли! Или он поднимается когда 4 4 включаешь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Kozlodoev Полчаса назад
Хорошая машина, необходима горожанам. Летом возить листья, а зимой снег.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166
А П Полчаса назад
Для чего, интересно, эта "губа" под передним бампером? Типа брызговик ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Duke_kir 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7008



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки
Обзор беспроводного пылесоса Redkey W12 Pro со станцией самоочистки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная новость

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересное#люди#история#авто аварии#подборка#Россия#фильм#картинки
#Юмор#автомир#Прикол#ДТП#аварии#позитив#забавно#истории#Еда#Питомцы
#автомобили#интересно#животные#в мире#США#Автовсячина#факты#кино#Италия#Приколы
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Необычное предложение руки и сердца Необычное предложение руки и сердца Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы" Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы" Нокдаун в кошачьей бесконтактной схватке Нокдаун в кошачьей бесконтактной схватке Музыкальные колонны индийских храмов Музыкальные колонны индийских храмов Опытная сотрудница магазина не позволила девушке украсть украшение Опытная сотрудница магазина не позволила девушке украсть украшение