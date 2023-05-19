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Транспортный налог предложили отменить. Но не для всех

Транспортный налог предложили отменить. Но не для всех

Автор:
19 мая 2023 14:07
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   закон   машина   налог   
1353
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Новый законопроект предлагает освободить от транспортного налога многодетных, а также единственных родителей. В случае принятия поправок под освобождение попадут не все автомобили.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   закон   машина   налог   
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13  комментариев
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
На моей памяти транспортный налог хотят отменить третий раз. Но теперь уже не для всех. Один раз даже вводили дополнительный налог на бензин или просто поднимали с целью "в ближайшие два года постепенно отменить транспортный". Но обещания они такие.
Это как с "платной парковки за пределами бульварного кольца не будет!!!".
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1k
Максим Макашев 2 минуты назад
это похоже на то, что гангренную руку отрезают по кусочку, типа - а ВДРУГ гангрена прекратится?
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47k
turyst 49 минут назад
Кстати, в некоторых местах, такие льготы уже давно есть.
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2k
iv-kolosov2012 51 минуту назад
зато на кавказе плевали на ваш транспортный с высокой колокольни)))
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13k
Kostick 2 часа назад
странная логика, почему мощные авто под заградительными тарифами транспортного налога? по идее, пусть покупают, будут больше бензина тратить, там в литре мама дорогая всяких налогов-акцизов и прочего бутора. как и с таможней. или слуги народа, где тот налог государством же и оплачивается, просто решили вредничать? дабы холопы особо не могли тягаться с их майбахами да прочими повозками многосильными)
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1k
Dwarf61 2 часа назад
Транспортный налог на ладу, если правильно помню, в районе тысячи рублей был в прошлом году! Ппц благосостояние поднимется у граждан!!!
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217
AnSal Dwarf61 44 минуты назад
В разных регионах по-разному. В Питере старый зАпор 70 л.с. налог 1700 и страховка с самой максимальной скидкой (30 лет безаварийного стажа) 7000 руб. Тоже самое в Ростовской области 840 и 2600 соответственно.
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2k
ChePaev 2 часа назад
да мне легче каждый год платить за мои 234 лошадиные силы 17,5 тыс рублей, чем растить и поднимать троих детей))) тут из одного пока человека сделаешь, полжизни уходит.
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12k
Shtoppi 2 часа назад
с барского плеча, как говорится )))
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