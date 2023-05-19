Транспортный налог предложили отменить. Но не для всех

Законопроект вносит поправки в соответствующую статью Налогового кодекса. Предложено разрешить субъектам Российской Федерации предусматривать льготы по освобождению от транспортного налога лиц, у которых трое и более несовершеннолетних детей. Кроме того, поправками льготы распространяются на людей, воспитывающих детей в одиночку — в том случае, если, к примеру, второй родитель скончался, пропал без вести или просто неизвестен.



Соответственно, на разведённых родителей освобождение распространяться не будет.



Кроме того, законопроект ограничивает мощность автомобилей, налог на которые можно будет в этом случае не платить, отметкой 150 л.с.



Предполагается, что норма позволит улучшить благосостояние таких категорий российских граждан.



В середине апреля в России пересмотрели правила расчёта так называемого «налога на роскошь» — транспортного налога, повышенного для дорогих автомобилей. Планку их стоимости подняли с прежних 3 до 10 миллионов рублей, однако в список «предметов роскоши» всё равно попали около 450 моделей.