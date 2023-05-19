Транспортный налог предложили отменить. Но не для всех

1353
1
Новый законопроект предлагает освободить от транспортного налога многодетных, а также единственных родителей. В случае принятия поправок под освобождение попадут не все автомобили.
Законопроект вносит поправки в соответствующую статью Налогового кодекса. Предложено разрешить субъектам Российской Федерации предусматривать льготы по освобождению от транспортного налога лиц, у которых трое и более несовершеннолетних детей. Кроме того, поправками льготы распространяются на людей, воспитывающих детей в одиночку — в том случае, если, к примеру, второй родитель скончался, пропал без вести или просто неизвестен.
Соответственно, на разведённых родителей освобождение распространяться не будет.
Кроме того, законопроект ограничивает мощность автомобилей, налог на которые можно будет в этом случае не платить, отметкой 150 л.с.
Предполагается, что норма позволит улучшить благосостояние таких категорий российских граждан.
В середине апреля в России пересмотрели правила расчёта так называемого «налога на роскошь» — транспортного налога, повышенного для дорогих автомобилей. Планку их стоимости подняли с прежних 3 до 10 миллионов рублей, однако в список «предметов роскоши» всё равно попали около 450 моделей.
Соответственно, на разведённых родителей освобождение распространяться не будет.
Кроме того, законопроект ограничивает мощность автомобилей, налог на которые можно будет в этом случае не платить, отметкой 150 л.с.
Предполагается, что норма позволит улучшить благосостояние таких категорий российских граждан.
В середине апреля в России пересмотрели правила расчёта так называемого «налога на роскошь» — транспортного налога, повышенного для дорогих автомобилей. Планку их стоимости подняли с прежних 3 до 10 миллионов рублей, однако в список «предметов роскоши» всё равно попали около 450 моделей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Стала известна дата выхода нового сезона "Футурамы"
- Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату
- Необычное предложение руки и сердца
- Музыкальные колонны индийских храмов
- Бегущая по дороге лошадь чуть не врезалась в автомобиль
Метки: Автовсячина авто автомир автомобили закон машина налог
Новости партнёров
Это как с "платной парковки за пределами бульварного кольца не будет!!!".