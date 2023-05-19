Хорошо, что предупредили

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Хорошо, что до сих пор остаются неравнодушные водители, которые предупреждают об опасностях впереди. Водитель автомобиля с видеорегистратором снизил скорость, что спасло жизни и транспорт.
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