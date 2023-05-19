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Хорошо, что предупредили

Хорошо, что предупредили

Автор:
19 мая 2023 10:49
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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Хорошо, что до сих пор остаются неравнодушные водители, которые предупреждают об опасностях впереди. Водитель автомобиля с видеорегистратором снизил скорость, что спасло жизни и транспорт.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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11  комментариев
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919
ruslan d 53 минуты назад
а разве не аварийкой надо предупреждать об опасности ?
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21k
Илларион Забродов 9 минут назад
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7k
Дмитрий 46 минут назад
Хорошо, что догадался снизить скорость, а то есть такие, что и наплевать на всякие предупреждения....
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33k
Dobry vojak Svejk 53 минуты назад
Лось, он такой Лось... )))
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