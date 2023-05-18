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Smart ForTwo превратили в Lamborghini и пытаются продать

Smart ForTwo превратили в Lamborghini и пытаются продать

Автор:
18 мая 2023 12:40
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Smart   ebay   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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На портале eBay замечен необычный Lamborghini Gallardo сделанный из компактного автомобиля Smart ForTwo. Автомобиль 2014 года выпуска, и судя по всему не эксплуатировался, т.к. заявлен пробег всего 82 километра.
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Метки: Lamborghini   Smart   ebay   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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3  комментария
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422
RDV Полчаса назад
а прикольненькая херня получилась... еще бы клиренс чуть повыше и норм) Особенно где нить по курорту я бы с удовольствием погонял
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