Smart ForTwo превратили в Lamborghini и пытаются продать

Судя по фото, у Smart ForTwo полностью новые кузовные панели как в передней части, так и на корме. Родстер получил кастомные бамперы, крылья, пороги и имитацию диффузора. Двери остались заводскими, хотя в них появились V-образные вырезы.



Вероятнее всего, сохранена штатной и рамка лобового стекла, так как на этой модификации ForTwo она играет роль одного из усилителей кузова, однако задней дуги безопасности микрокар всё же лишили. Крыши у Smartborghini нет совсем, зато есть 19-дюймовые колёсные диски — реплика оригинальных колёс Lamborghini. Салон родстера козыряет богатой отделкой стёганой кожей и алькантарой.



Продавец утверждает, что перестроили микрокар ради рекламных целей — автомобиль какое-то время использовался для продвижения собственного бизнеса владельца, после чего около 10 лет стоял без движения.



Ездить на Smartborghini нельзя, так как он лишён оптики. Родстер располагает лишь имитацией фирменных огней итальянского суперкара. Однако если оснастить его фарами и фонарями, то, по мнению продавца, Smartborghini окажется одним из самых заметных автомобилей на улицах любого города. Оценивается авто в 18 тысяч долларов.