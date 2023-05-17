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Курьёзный случай произошёл в США. Отвалившееся колесо от грузового автомобиля покаталось по дороге, догнало грузовик и практически встало на своё место.
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