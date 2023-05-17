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Как-будто ничего и не случилось

Как-будто ничего и не случилось

Автор:
17 мая 2023 10:36
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автодом   автомир   автомобили   видео   машина   
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Курьёзный случай произошёл в США. Отвалившееся колесо от грузового автомобиля покаталось по дороге, догнало грузовик и практически встало на своё место.

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Метки: ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автодом   автомир   автомобили   видео   машина   
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2  комментария
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1k
Николай Час назад
Осталось найти болты.
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5k
Наталья Час назад
умничко какое)
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