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Перегруженный Камаз в Дагестане протаранил 8 машин

Перегруженный Камаз в Дагестане протаранил 8 машин

Автор:
16 мая 2023 16:04
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   КамАЗ   ЧП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дагестан   машина   перегруз   
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В дагестанском Избербаше из-за перегруза на 14 тонн Камаз понесло по спуску, в результате он врезался в несколько автомобилей и придавил один из них. Как сообщили в МВД, водитель и пассажир машины, в которую врезался грузовик, скончались на месте. Водителя Камаза госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Метки: ДТП   КамАЗ   ЧП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дагестан   машина   перегруз   
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10  комментариев
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5k
Leonid 2 часа назад
Сидишь в машине, мороженку кушаешь и вдруг... Жуть!!!
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13k
Кот Скрипалей Полчаса назад
Специально снимали, или это монтаж?
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5k
Очень Злой Полчаса назад
Как дружно все рванули на помощь,и на телефон никто похоже не снимает.
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9k
Dabus 42 минуты назад
Помню в автошколе преподаватель рассказывал, что был случай когда судили камазиста, который ехал по всем правилам и у него на глазах, перекрёстным ему курсом летел другой камаз с пьяным водителем. Летел прямо на остановку с людьми. Первый камазист всю ситуацию видел и остановился - согласно ПДД, что бы всеми силами избежать ДТП, второй пролетел мимо него и убил что-то человек пятнадцать на той остановке.
Пьяный водитель погиб, но первого судили за то, что он видя и понимая что сейчас произойдёт, не вмешался нарушив правила и не предотвратил этим гибель людей.
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268
устал я от вас Dabus 20 минут назад
За что за что судили? По какой статье?
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1k
Nick Час назад
Дагестанский пуховый камаз
Ссылка youtu.be
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5k
saliamnn Час назад
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Максим Макашев 2 часа назад
да у водятла на КАМАЗЕ было ВУ только на управление ишаком. Чего вы хотели то?
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