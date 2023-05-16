Перегруженный Камаз в Дагестане протаранил 8 машин

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В дагестанском Избербаше из-за перегруза на 14 тонн Камаз понесло по спуску, в результате он врезался в несколько автомобилей и придавил один из них. Как сообщили в МВД, водитель и пассажир машины, в которую врезался грузовик, скончались на месте. Водителя Камаза госпитализировали в тяжелом состоянии.
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