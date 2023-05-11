FISHKINET
Сообщество Аварии 6646 постов • 543 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Разогнался и не вписался в поворот

Разогнался и не вписался в поворот

Автор:
11 мая 2023 09:49
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
461
1
1
В Пензе водитель чёрного Toyota RAV4 разогнался до такой скорости, что не вписался в поворот, вылетел с дороги, врезался в столб и перевернулся. О состоянии водителя не сообщается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Андрей 2 часа назад
хорошо что никто из нормальных не пострадал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pinbalist 2 часа назад
Скотина, столб покоцал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Геннадий 2 часа назад
к дождю.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11702



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 мая
Он сожалел лишь о том, что его поймали: дело московского отравителя, который отправил на тот свет десятки человек
Он сожалел лишь о том, что его поймали: дело московского отравителя, который отправил...
Набирающие популярность в сообществах
Поиск метеорита Царев, май 2022
Поиск метеорита Царев, май 2022
Мировой рекорд по стоянию в планке
Мировой рекорд по стоянию в планке
Blackview представляет два новых флагмана: смартфон Performance King Blackview BV9300 и наушники AirBuds 10 Pro
Blackview представляет два новых флагмана: смартфон Performance King Blackview BV9300...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В этом что-то есть

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#дтп#в мире#авто аварии#кино#Реакция#полиция#поздравление#факты
#Юмор#животные#автомир#машина#позитив#улыбнуло#картинки#маразм#Приколы#Ynews
#Прикол#автомобили#история#аварии#СССР#день победы#подборка#забавно#соцсети#природа
Вечная память: теперь не только дедам и прадедам Вечная память: теперь не только дедам и прадедам Авария дня. Автомобиль в хлам, но сам выжил Авария дня. Автомобиль в хлам, но сам выжил Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком Неопытный 19-летний водитель повредил 6 японских автомобилей Неопытный 19-летний водитель повредил 6 японских автомобилей В Санкт-Петербурге грузовик протаранил стоящие автомобили В Санкт-Петербурге грузовик протаранил стоящие автомобили Авария дня. "Учитель" спровоцировал серьёзное ДТП Авария дня. "Учитель" спровоцировал серьёзное ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться