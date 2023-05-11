Разогнался и не вписался в поворот

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В Пензе водитель чёрного Toyota RAV4 разогнался до такой скорости, что не вписался в поворот, вылетел с дороги, врезался в столб и перевернулся. О состоянии водителя не сообщается.
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