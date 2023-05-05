Момент "свадебного" ДТП на Кузьминской улице в Москве

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ДТП произошло ещё 29 апреля в Москве на Кузьминской улице, но тогда было только видео последствий, а сейчас появилось видео самого момента аварии.
Автомобиль BMW из свадебного кортежа попал в аварию в Москве и завалился на бок. ДТП произошло на Кузьминской улице. По данным очевидцев, водитель пытался обогнать колонну, не справился с управлением и врезался в иномарку Kia А результате BMW вылетел с трассы и завалился на бок.
В результате аварии пострадали два человека. По предварительным данным, жених и невеста ехали в другом автомобиле. На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.
В результате аварии пострадали два человека. По предварительным данным, жених и невеста ехали в другом автомобиле. На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.
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Лично я считаю, что это обоюдный косяк.
у х6 кузов ваще другой!
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Еще три дятла плюсанули...