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Момент "свадебного" ДТП на Кузьминской улице в Москве

Момент "свадебного" ДТП на Кузьминской улице в Москве

Автор:
05 мая 2023 10:22
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   кортеж   машина   свадьба   
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ДТП произошло ещё 29 апреля в Москве на Кузьминской улице, но тогда было только видео последствий, а сейчас появилось видео самого момента аварии.

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Метки: BMW   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   кортеж   машина   свадьба   
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28  комментариев
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27k
Serg2001 6 часов назад
BMW + водитель в тюбетейке + свадебные понты... Джекпот однако.
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2k
Andy Birkin 14 минут назад
А вот даже интересно, кого ГИБДД признают виновным: водителя БМВ, который ехал по встречке, где явно обгон запрещен, т.к. разметка 1.1. сплошная линия, или водителя Киа, который начал манёвр, не убедившись в его безопасности?
Лично я считаю, что это обоюдный косяк.
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31k
koleos72 15 минут назад
Гномы штоле?
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2k
max 55 минут назад
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14k
Мистер Фикс 2 часа назад
И снова уруру
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2k
Semёn 2 часа назад
Ну вот как так... что за народ то такой мелкий, облепили нищеброды бмв, зачем? для чего? да класть на них...обезьяны
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28k
Alex 3 часа назад
Чучмеки, как обычно
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530
Василий 3 часа назад
там же тупик, куда они гнали то? вход в парк в конце дороги
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389k
Алексей 3 часа назад
свадьба п.и.д.а.р.а.с.о.в ?
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4k
Трям 4 часа назад
Уже второй пост от такого же тупого копипастера вижу... Ты, бля, где там Х6 увидел?
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13k
Ivan 4 часа назад
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4k
Феликс Дзержинский 5 часов назад
За рулём снова, Камаз Помоев, Рулон Обоев, Шатал Устоев и т. д.
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3k
ProstoBoBka 6 часов назад
"водитель пытался обогнать колонну, не справился с управлением" Где "не справился"? Называйте все своими словами. Ишак решил понтанутся, тупо тапку газа вжал и по встречной еб...ил!
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4k
Григорий 6 часов назад
бмв головного мозга.
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5k
pinbalist 6 часов назад
Жаль. Жаль что не в дерево.
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4k
Димка Смола/67 7 часов назад
Вот скажите как к Вам относиться люди с гор? Ну ладно там в горах 5 машин на весь аул и вы летаете как на самолетах но тут же люди кругом, ладно сам летчик насмерть разобьется он сам виноват но когда люди страдают как Вам такое ? Ну может хватит ? ВЫ В ОБЩЕСТВЕ ГДЕ ЕСТЬ ПРАВИЛА И ЗАКОНЫ ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ИХ И БУДЕТ К ВАМ ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ !!!!
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825k
А.Берестенко 7 часов назад
Хороший тамада начинает до свадьбы конкурсы устраивать!
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11k
Rus77 7 часов назад
Да вон там кто вылезает в красной тюбитейке, опять ослоё6ы...
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5k
Андрей 7 часов назад
Когда же они научатся ездить как люди?
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