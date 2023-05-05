Момент "свадебного" ДТП на Кузьминской улице в Москве

Автомобиль BMW из свадебного кортежа попал в аварию в Москве и завалился на бок. ДТП произошло на Кузьминской улице. По данным очевидцев, водитель пытался обогнать колонну, не справился с управлением и врезался в иномарку Kia А результате BMW вылетел с трассы и завалился на бок.



В результате аварии пострадали два человека. По предварительным данным, жених и невеста ехали в другом автомобиле. На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.