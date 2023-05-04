С помощью эвакуатора в Москве с парковки угнали Lamborghini стоимостью 12 000 000 рублей

Машину обнаружили в Московской области. Причастный к угону 28-летний молодой человек был задержан в торговом центре на Хорошевском шоссе.



По данным портала, следствием ОМВД России по Хорошевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Участника заключили под стражу.



Полиция выяснила, что угонщик на стоянке предъявил охраннику ложное свидетельство о регистрации автомобиля. После того, как злоумышленник погрузил машину на эвакуатор и увез, он собирался ее продать. Отмечается, что автомобиль уже вернули владельцу.