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С помощью эвакуатора в Москве с парковки угнали Lamborghini стоимостью 12 000 000 рублей

С помощью эвакуатора в Москве с парковки угнали Lamborghini стоимостью 12 000 000 рублей

Автор:
04 мая 2023 10:48
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Автовсячина   Москва   авто   автомир   автомобили   кража   машина   
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Водитель эвакуатора подделал документы на машину и представив их охраннику забрал с парковки автомобиль Lamborghini Murcielago стоимостью 12 миллионов рублей. Но радовался он не долго.

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Метки: Lamborghini   Автовсячина   Москва   авто   автомир   автомобили   кража   машина   
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7  комментариев
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12k
Хреноффф 3 часа назад
Ну, как дети. Что бы иметь Lamborghini Murcielago, нужно воровать совсем не Lamborghini Murcielago...
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485
Дмитрий Базурин 12 минут назад
В Москве вокруг камеры, он дЭбил что ли?
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11k
Евгений 44 минуты назад
Интересно, кому он собирался её продать? Те, кто может себе позволить содержание и пользование подобных машин, вряд-ли будут покупать краденую, тем более, что найти её, труда не составит. (Не так уж их много по России бегает). Если только на запчасти, но тут та же проблема. Ставить б/у запчасти, на автомобиль развивающий скорость 300 км/ч. - себе дороже.
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12k
Shtoppi 2 часа назад
дайте угадаю: владелец lambo это неработающий москвич который пожелал сохранить анонимность? :)
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30k
albedo 3 часа назад
Дебил угонщик.
В Москве и области столько камер, что найдут любого если захотят.
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