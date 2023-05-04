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В США нашли склад старых Chevrolet в идеальном состоянии

В США нашли склад старых Chevrolet в идеальном состоянии

Автор:
04 мая 2023 10:28
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   клад   машина   склад   
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Очередную «консерву» намедни вскрыли где-то в центральной части штата Оклахома. Скорее всего, это не заброшенная или забытая коллекция, а машины с минимальным пробегом и степенью износа на консервации, в ожидании лучших времён.

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Метки: Chevrolet   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   клад   машина   склад   
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Евгений 16 минут назад
https://steer.ru/archives/2010/09/14/012763.phphttps://steer.ru/archives/2010/09/14/012763.php
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