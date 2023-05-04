В США нашли склад старых Chevrolet в идеальном состоянии

Почти все авто марки Chevrolet, будь то редкие полноразмерные двухдверки Bel Air заката аэрокосмической эпохи 1961-1962 гг. или же спорткупе Chevelle 1972 года в редком исполнении Burnt Orange. Также были замечены такие если не культовые, но однозначно имеющие своих поклонников Nova и Impala 1963 года, Camaro SS-396 1968 года, фулл-сайз Biscayne 1962 и самый старый Chevy из всех из далёкого 1955 года, а ещё большой Plymouth’65, пара пикапов, мотоциклы, колёсные диски и прочие железяки.



Машин в ангаре немного, чуть более дюжины, однако найти столь мало тронутые временем экземпляры будет непросто даже в Штатах.