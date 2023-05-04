В США нашли склад старых Chevrolet в идеальном состоянии

326
13
1
Очередную «консерву» намедни вскрыли где-то в центральной части штата Оклахома. Скорее всего, это не заброшенная или забытая коллекция, а машины с минимальным пробегом и степенью износа на консервации, в ожидании лучших времён.
Почти все авто марки Chevrolet, будь то редкие полноразмерные двухдверки Bel Air заката аэрокосмической эпохи 1961-1962 гг. или же спорткупе Chevelle 1972 года в редком исполнении Burnt Orange. Также были замечены такие если не культовые, но однозначно имеющие своих поклонников Nova и Impala 1963 года, Camaro SS-396 1968 года, фулл-сайз Biscayne 1962 и самый старый Chevy из всех из далёкого 1955 года, а ещё большой Plymouth’65, пара пикапов, мотоциклы, колёсные диски и прочие железяки.
Машин в ангаре немного, чуть более дюжины, однако найти столь мало тронутые временем экземпляры будет непросто даже в Штатах.
Машин в ангаре немного, чуть более дюжины, однако найти столь мало тронутые временем экземпляры будет непросто даже в Штатах.
Источник:
Ссылки по теме:
- Рестмод старого Range Rover 1970 года в новый электромобиль
- GMC представила тяжёлые внедорожные пикапы Sierra HD с 6.6-литровыми моторами
- «Злой» карбоновый кузов для Ferrari 458 от японского ателье
- Toyota признала фальсификацию результатов краш-тестов
- Пятидверный Toyota Crown Sport представлен в серийной версии
Метки: Chevrolet Автовсячина США авто автомир автомобили клад машина склад
Новости партнёров