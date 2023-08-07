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Chevrolet Camaro загорелся на диностенде во время испытаний

Chevrolet Camaro загорелся на диностенде во время испытаний

Автор:
07 августа 2023 16:08
Сообщество : Автомир
Метки: Camaro   Chevrolet   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   испытания   машина   
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Эндрю Цурик, ведущий YouTube-канала Complete Street Performance, на динамометрическом стенде провёл испытания тюнингованного автомобиля Chevrolet Camaro ZL1 мощностью 829 л.с.

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Метки: Camaro   Chevrolet   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   испытания   машина   
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3  комментария
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Трям Час назад
Видео рбезать не судьба? Зачем 15 минут на далбойобов смотреть ради 5-ти секунд?
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177
Йож ДонеццкиЙ 13 минут назад
Огонька не найдется???? Ла дез проблем, подходи!

Ссылка www.youtube.com
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Добрый Бабайка

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