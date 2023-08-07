Chevrolet Camaro загорелся на диностенде во время испытаний

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Эндрю Цурик, ведущий YouTube-канала Complete Street Performance, на динамометрическом стенде провёл испытания тюнингованного автомобиля Chevrolet Camaro ZL1 мощностью 829 л.с.
Автомобиль во время испытаний на стенде не выдержал и взорвался. На видео видно как из-под машины вырывается пламя и срабатывают подушки. Организаторам теста удалось быстро потушить огонь.
Было установлено, что взрыв произошел из-за нарушения целостности двигателя. Хорошо, что автомобиль взорвался на стенде, а не на дороге, — заметил Цурик.
Было установлено, что взрыв произошел из-за нарушения целостности двигателя. Хорошо, что автомобиль взорвался на стенде, а не на дороге, — заметил Цурик.
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