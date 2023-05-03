Женщина на электросамокате сбила ребёнка и скрылась

Инцидент произошёл в Нижнем Новгороде и попал в объектив камеры уличного наблюдения. Женщина на электросамокате сбила девочку и поехала дальше. Со слов очевидцев, когда ее спросили, почему она уехала и не оказала помощь ребенку, та ответила, что девочка сама прыгнула под колеса.

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