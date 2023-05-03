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Женщина на электросамокате сбила ребёнка и скрылась

Женщина на электросамокате сбила ребёнка и скрылась

Автор:
03 мая 2023 11:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   электросамокат   
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Инцидент произошёл в Нижнем Новгороде и попал в объектив камеры уличного наблюдения. Женщина на электросамокате сбила девочку и поехала дальше. Со слов очевидцев, когда ее спросили, почему она уехала и не оказала помощь ребенку, та ответила, что девочка сама прыгнула под колеса.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   электросамокат   
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22  комментария
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1k
Алексей Заг 2 часа назад
Сука жирная.
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Владимир 6 минут назад
полностью свободная парковка,зачем она вообще вокруг них крутилась,ужин выбирала?
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9k
Хатуль Мадан 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
vasilykopkov 20 минут назад
Самокатчики - камикадзе-убийцы.
Женщины-самокатчики - то же, но в квадрате...
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143
RDV Полчаса назад
вот же мразь... ну вот не должно таких людей быть на земле, законы законами, но я бы таких мразей утилизировал
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909
Шурман Полчаса назад
А когда их можно [мат]ить ? или это вопреки тем бабкам которые они заплатили за дерьмо ?
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9k
МихА Час назад
Кобыла толстожопая... бабы за рулём - ТУПНЯК клинический так и на самокатах не лучше... Плять... это умудриться надо на такой парковке сбить ребёнка. ТВАРЬ БЕЗМОЗГЛАЯ
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350
Guilty Pleasure Час назад
хабалка безответственная. Надеюсь, не случится ей размножаться
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29k
Ваня Час назад
самокатчики - зло и потенциальные убийцы...
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12k
Shtoppi Час назад
как бы теперь эта корова, стоя на табуретке, в петлю не запрыгнула.
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7k
Дмитрий Час назад
Вот мразота!
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10k
Б.Касторский Час назад
Эти странные существа на СИМ, велосипедах, электрических велосипедах реально уверены, что они не подлежат наказанию. Да и разве эти дохлые штрафы и практически отсутствующий контроль может кого-то напугать? Вот и ведут себя таким образом.
Только вот знаете, иногда у людей кончается терпение. Сам видел несколько раз, как курьеров, так полюбивших тротуары немного помяли, за то что задели пешехода. И знаете что? Лично я проходил мимо и не испытывал хоть какого-то сочувствия или желания остановить расправу.
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22k
ЦСКА 2 часа назад
Пошло дело! Дальше хуже будет! Вся эта электрохерня, ничем не отличается от мотоцикла! Даже опасней, так как приближается почти беззвучно! Видимо по депутатам и их деткам, еще как следует не проехались...
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2k
Pogost 2 часа назад
Судить, сажать
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7
Oruel Pogost 12 минут назад
+ взыскать за ущерб моральный и физический, и запрет езды на СИМ
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3k
Денис 2 часа назад
Жирная корова.
Присвоить СИМ статус повышенной опасности, как машинам.
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7
Oruel Денис 13 минут назад
это вообще прям какое-то оружие против пешеходов
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2k
kuchipachi 2 часа назад
разве это существо можно назвать женщиной?
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