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Авария дня. Водитель грузовика отвлёкся и устроил смертельное ДТП

Авария дня. Водитель грузовика отвлёкся и устроил смертельное ДТП

Автор:
03 мая 2023 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   смертельное ДТП   
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В Тульской области 48-летний водитель грузовика «MAN» отвлёкся от дороги, не сумел вовремя снизить скорость перед затором и совершил столкновение с автомобилями Lexus, Renault Duster, Volkswagen Golf, УАЗ Patriot и DAF.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   смертельное ДТП   
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12  комментариев
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9k
SSD 2 часа назад
Кино смотрел, или "теребил"). Дальнобои в наше время - отморозки конченые в массе своей.
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3k
Константин Час назад
Заинтересовало описание пострадавших: "Пострадали 36-летняя водитель «Лексуса» и её 9-летний пассажир, который в момент аварии сидел сзади без детского удерживающего устройства".
9-летние дети на заднем сидении могут сидеть без детского удерживающего устройства. Лишь бы были пристегнуты. С 7-ми лет так детей можно перевозить вроде...
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10k
Игорь Час назад
хрена себе - отвлекся, поспать пошел?
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28k
EvilHomer 2 часа назад
То что водила фуры убийца - е.....лан, это не странно, странно то, что водитель «Фольксвагена» погиб, а пассажирка пострадала. Получили одинаковую сильнейшую перегрузку.
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22k
ЦСКА 2 часа назад
Триндец, наворочил делов! Водил большегрузов, давно пора прировнять к машинистам тепловозов-товарняков, со всеми вытекающими...Алкотест, давление,кардиограмма+камера с "фискалкой" в салоне на протяжении всего рейса! 30-35 тонн на скоростной трассе-это не хухер-мухер!
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1k
Жирный бот 2 часа назад
Боюсь я фур, всегда от них подальше стараюсь держаться.. Страшно когда она сзади оттормаживается, и судя по этому видео - страхи не беспочвенны..
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