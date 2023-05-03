Авария дня. Водитель грузовика отвлёкся и устроил смертельное ДТП

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В Тульской области 48-летний водитель грузовика «MAN» отвлёкся от дороги, не сумел вовремя снизить скорость перед затором и совершил столкновение с автомобилями Lexus, Renault Duster, Volkswagen Golf, УАЗ Patriot и DAF.
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Предыдущая часть
В результате ДТП на месте скончался 47-летний водитель «Фольксвагена». Пострадали 36-летняя водитель «Лексуса» и её 9-летний пассажир, который в момент аварии сидел сзади без детского удерживающего устройства, 52-летний водитель «Рено» и двое его пассажирок, а также 49-летняя пассажирка «Фольксвагена».
Всё действие происходит с 0:55
Всё действие происходит с 0:55
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9-летние дети на заднем сидении могут сидеть без детского удерживающего устройства. Лишь бы были пристегнуты. С 7-ми лет так детей можно перевозить вроде...
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
Вполне возможно, что пассажирка более плотно сидела в кресле и её спас подголовник. А у водителя подголовник был не настроен, как надо.
И водителю сломало шею.