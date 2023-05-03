Авария дня. Водитель грузовика отвлёкся и устроил смертельное ДТП

В результате ДТП на месте скончался 47-летний водитель «Фольксвагена». Пострадали 36-летняя водитель «Лексуса» и её 9-летний пассажир, который в момент аварии сидел сзади без детского удерживающего устройства, 52-летний водитель «Рено» и двое его пассажирок, а также 49-летняя пассажирка «Фольксвагена».



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