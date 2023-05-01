Полицейская погоня закончилась переворотом и уголовной ответственностью

Подробности ночного происшествия стали известны только 27 апреля. Как сообщила «Свидетелю» Юлия Ракунова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения бердской ГИБДД, в салоне перевернувшейся машины сотрудники ДПС по НСО обнаружили 33-летнего нетрезвого водителя и синтетический наркотик.



Из 20 свёртков (найденных в салоне «Мазды») в настоящее время исследовано 7. В них содержится метилэфедрон общей массой 6,45 грамма, - пояснила Юлия Ракунова. Именно обнаружения этих запрещённых веществ и опасался злоумышленник, поэтому не подчинился требованию инспекторов ГИБДД об остановке и попытался скрыться.



Уходя от погони, лихач совершал опасные манёвры. Проехав на запрещающий сигнал светофора, наехал на бордюрный камень и ограждение, после чего произошло опрокидывание легковушки. Водитель не пострадал. При осмотре его автомобиля помимо «синтетики» из багажника полицейские изъяли лопату, грязные перчатки, изоленту, зип-пакеты, весы и фотоаппарат.



У нарушителя имелись признаки опьянения, однако алкотестер показал отрицательный результат. Полагая, что мужчина находится под действием наркотиков, стражи правопорядка доставили его в клинику для сдачи анализов.



- В результате, в отношении лихача составлены протоколы по пяти статьям КоАП РФ. Кроме того, ему грозит уголовная ответственность за покушение на незаконный сбыт наркотиков. Фигурант заключён под стражу, - резюмировала Юлия Ракунова.