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Полицейская погоня закончилась переворотом и уголовной ответственностью

Полицейская погоня закончилась переворотом и уголовной ответственностью

Автор:
01 мая 2023 12:45
Сообщество : Аварии
Метки: Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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Полёт с переворотом автомобиля «Мазда» произошёл недалеко от пересечения улиц Комсомольской и Первомайской ночью 22 апреля.

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Метки: Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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5  комментариев
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Олег 2 часа назад
не пойму почему не стреляют. Патроны дешевле, чем беда, которую этот обдолбыш мог натворить
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931
Шурман 2 часа назад
А в России нет такого анализа быстрого как по волосам или мазку ? нужно всех медиков отвлекать от работы ? . В Европе просто , бухой не бухой и тот и тот , прокатило то езжай .
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−12
Бобр 2 часа назад
Наркотики зло!
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