FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11102 поста • 827 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Подборка автоприколов на пятницу

Подборка автоприколов на пятницу

Автор:
28 апреля 2023 16:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
1154
20
Свернуть все комментарии под фото
Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
×
×
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
SolomonA 2 часа назад
Комментарий к фото
С двумя воздушными фильтрами.... м-м-м-м... фотошоперы мамкины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Yow 2 минуты назад
Комментарий к фото
Водородная фара
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
321
Sadik-mardik 4 минуты назад
Комментарий к фото
Ситуация та-же, автопарк поменялся! А у дилеров ремонтируют папкины мажоры. Нормальный автолюбитель и масло поменяет с фильтрами и мелкий ремонт осуществит и с соседями по гаражу рюмашку хлопнет. Это же целая религия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мистер Фикс 4 минуты назад
Комментарий к фото
Если палка смотрит в рот - делай правый поворот.
И тд...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь Мастер 8 минут назад
Комментарий к фото
Ставил промышленное оборудование - гайки М16 -ключ - 27!!! На каждом болте, шайбе, гайке номер партии .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Влад 57 минут назад
Комментарий к фото
Увы, не всё так просто М10х14 и 15 завались, 8х12 не редкость, да и резьбы М7 или М11 попадаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сид 59 минут назад
Комментарий к фото
Я бы не сел рядом с баллоном.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Влад Час назад
Комментарий к фото
Запусти улитку, пусть чистит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Влад Час назад
Комментарий к фото
Брехня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
RDV Час назад
Комментарий к фото
рыбку туда надо запустить)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
АнтонПолднев Час назад
Комментарий к фото
Поможет. Если наклеить снаружи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
friday2009 Час назад
Комментарий к фото
Лишь бы не В 004 КО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
278
noname789 2 часа назад
Комментарий к фото
ай нанэ нанэ нанэ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Комментарий к фото
У нас когда пришёл новый начальник областного ГАИ, дал распоряжение блатные номера выдавать только жкх, и прочим. Теперь у меня на селе мусорка с номерами 777, газон грузовой 123, и у окушек, которые раздавали ветеранам тоже неплохо типа ЕКХ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
278
noname789 2 часа назад
Комментарий к фото
его просто в горячую воду положить надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
278
noname789 2 часа назад
Комментарий к фото
Похоже с фордом тоже не заладилось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Комментарий к фото
Не жидкость. Фары.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Комментарий к фото
Постоянно такая штука
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
xannar 2 часа назад
Комментарий к фото
Сейчас если где остались такие гаражи, то картина в них собственно не очень поменялась ))) современные тачки стоят в паркингах и обслуживаются у дилера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Комментарий к фото
На мотоциклах ходит дольше чем цепь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
ACU900 2 часа назад
Комментарий к фото
Кое что напомнило:
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5648



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Журналист из Швейцарии удостоверился, что в Москве есть колбаса, электричество и сотовая связь
Журналист из Швейцарии удостоверился, что в Москве есть колбаса, электричество и...
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции корпорации на миллиард долларов
Америка "хоронит" телеканал Fox News, который уволил Такера Карлсона, обвалив акции...
Набирающие популярность в сообществах
Прощаемся с Windows 10: вышло последнее обновление
Прощаемся с Windows 10: вышло последнее обновление
Загадочное устройство из старой Англии. Что это?
Загадочное устройство из старой Англии. Что это?
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ