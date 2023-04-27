Самый старый автомобиль в мире успешно прошёл техосмотр

Как пишет Deutsche Welle, экипаж получил разрешение передвигаться по дорогам общего пользования, хотя и с рядом ограничений. При этом собрана машина ещё в 1894 году.



Автомобиль приехал на инспекцию своим ходом. В процессе проверки, как пишет издание, не было обнаружено ни одной поломки, и ветеран своим же ходом отбыл на место хранения, в музей города Айнбек. Benz Victoria № 99 получает стандартное разрешение на эксплуатацию не в первый раз, но сотрудники музея им по понятным причинам не злоупотребляют.



Четырёхколёсный фаэтон оборудован одноцилиндровым мотором объёмом 3 литра, развивающим всего 6 л. с. Разогнаться автомобиль может до 27 км/ч, поэтому ему запрещён выезд на магистрали. В фарах вместо электрических ламп используется живой огонь, а подавать сигналы поворота приходится специальным флажком, соответственно, ездить на раритете в тёмное время суток тоже нельзя.



Benz Victoria № 99 является эволюцией самого первого авто с ДВС на планете — знаменитого Benz Patent-Motorwagen, хотя его конструкция к моменту сборки олдтаймера была значительно усовершенствована. В музее, где обитает машина, считают её самым старым автомобилем в мире, стоящим на постоянном учёте и имеющим официальное право выезжать на дороги. За состоянием ветерана тщательно следят, поэтому вполне вероятно, что, когда истечёт срок нынешнего техосмотра, Benz Victoria № 99 без проблем съездит за следующим.