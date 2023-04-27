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Самый старый автомобиль в мире успешно прошёл техосмотр

Самый старый автомобиль в мире успешно прошёл техосмотр

Автор:
27 апреля 2023 14:09
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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Один из первых автомобилей в мире под названием Benz Victoria № 99 прошёл проверку немецкой технической инспекции TUV, требования которой считаются одними из самых строгих в мире. Benz Victoria № 99 получил разрешение ездить по дорогам, несмотря на 130-летний возраст.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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Vacony 39 минут назад
полная фигня - где зимние или летние шины ? где кнопка Глонасс ? ) не катит...
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