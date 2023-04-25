Танцы на движущемся автомобиле были очень плохой идеей

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Видео из ЮАР. Местный житель решил потанцевать на движущемся автомобиле. К чему это привело - догадаться не сложно. Пишут, что "танцор" сломал шею и умер.
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Пишут, что "танцор" сломал шею и умер.