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Танцы на движущемся автомобиле были очень плохой идеей

Танцы на движущемся автомобиле были очень плохой идеей

Автор:
25 апреля 2023 10:12
Сообщество : Аварии
Метки: ЮАР   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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Видео из ЮАР. Местный житель решил потанцевать на движущемся автомобиле. К чему это привело - догадаться не сложно. Пишут, что "танцор" сломал шею и умер.

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Метки: ЮАР   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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10  комментариев
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7k
Дмитрий Час назад
Он говорит: "Этот негр сломался! Давайте нового!"
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8k
mbr 3 минуты назад
Нормально для негра.
Но может быть интереснее
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42k
Игорь 16 минут назад
Обезьяны должны жить в джунглях.
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12k
Ivan 36 минут назад
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985
Шурман 59 минут назад
Да эти машины все ворованные из Европы и рехтуют их как могут , контейнера мало кто проверяет особенно там , а этому дебилу урок на всю жизнь
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27k
Serg2001 Час назад
Упс!
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88
Neftyanoy56 Час назад
У индусов стажировался?
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6k
Sanar Час назад
Вот куда смотрел его хозяин?))) "....убили негра.......суки замочили")
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