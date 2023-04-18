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Зашкаливающая концентрация идиотов на дороге

Зашкаливающая концентрация идиотов на дороге

Автор:
18 апреля 2023 09:23
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В центральной части России уже давно всё растаяло, но в Усть-Илимске до сих пор лежит снег. Не менее удивительно выглядит и то, что в этом городе додумались построить пешеходный переход на 6-полосной дороге и даже без светофора! ДТП попало на камеру наружного наблюдения.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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8  комментариев
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5k
Leonid Час назад
А где зашкаливающая концентрация идиотов?
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heta Полчаса назад
Идиоты - дорожные службы, сделавшие нерегулируемый переход.
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3k
Александр 44 минуты назад
Вообще ни одного идиота не вижу.
Пешеход весьма адекватен.
Первый водила адекватно затормозил.
Второй водила немного зевнул, но адекватно объехал.
Третий водила сильно зазевался, но тоже довольно адекватно пытался увернуться.

Идиот и невнимательный - это сильно разные вещи.
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6k
Дмитрий 55 минут назад
Песенка очень хорошая.
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