Зашкаливающая концентрация идиотов на дороге

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В центральной части России уже давно всё растаяло, но в Усть-Илимске до сих пор лежит снег. Не менее удивительно выглядит и то, что в этом городе додумались построить пешеходный переход на 6-полосной дороге и даже без светофора! ДТП попало на камеру наружного наблюдения.
Саундтрек: Maria Zamora - Mama, El Baion!
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Уточни, пожалуйста, чем тут светофор бы помог?
Пешеход весьма адекватен.
Первый водила адекватно затормозил.
Второй водила немного зевнул, но адекватно объехал.
Третий водила сильно зазевался, но тоже довольно адекватно пытался увернуться.
Идиот и невнимательный - это сильно разные вещи.