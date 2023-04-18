Зашкаливающая концентрация идиотов на дороге

В центральной части России уже давно всё растаяло, но в Усть-Илимске до сих пор лежит снег. Не менее удивительно выглядит и то, что в этом городе додумались построить пешеходный переход на 6-полосной дороге и даже без светофора! ДТП попало на камеру наружного наблюдения.

0