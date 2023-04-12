Авария на все деньги

В Москве на Ленинградском шоссе в сторону центра водитель Kia Sportage смотрел куда угодно, но только не на дорогу, чем и устроил ДТП с автомобилями, остановившимися из-за мелкого ДТП. Водитель легкового мерседеса зачем-то решил остановиться на оживлённом шоссе и тут же получил воспитательный удар в заднюю часть.

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