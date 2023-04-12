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Авария на все деньги

Авария на все деньги

Автор:
12 апреля 2023 11:32
Сообщество : Аварии
Метки: total   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В Москве на Ленинградском шоссе в сторону центра водитель Kia Sportage смотрел куда угодно, но только не на дорогу, чем и устроил ДТП с автомобилями, остановившимися из-за мелкого ДТП. Водитель легкового мерседеса зачем-то решил остановиться на оживлённом шоссе и тут же получил воспитательный удар в заднюю часть.

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Метки: total   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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5  комментариев
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5k
satra 50 минут назад
Такое ощущение, что водитель белого мерса подумал "Надо бы битый бампер поменять" или "Как-то скучно", или "Что случилось? Я свидетель!".
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1k
Леший 22 минуты назад
мощъно.......
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9k
МихА 36 минут назад
Телефонный дрочила
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Дальнобой

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