Столкновение на встречной полосе в Ростовской области

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Таксист на белом VW Polo столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. Один не пользуется поворотниками и не смотрит в зеркала, а другой летит по встречной полосе в нарушение правил ПДД.
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