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Столкновение на встречной полосе в Ростовской области

Столкновение на встречной полосе в Ростовской области

Автор:
12 апреля 2023 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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Таксист на белом VW Polo столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. Один не пользуется поворотниками и не смотрит в зеркала, а другой летит по встречной полосе в нарушение правил ПДД.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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5  комментариев
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8k
Борис Карабанов 57 минут назад
Или "Столкновение на встречной полосе В Ростовской области", или "Видео из Ростовской области столкновения на встречной полосе.", а так какая-то фигня получается, как говорил Пашка-Гусь.
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74k
Viktor 56 минут назад
Сейчас будет материал для раздела "Разборки на дорогах"!

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7k
tamin Час назад
У нас каждая вторая авария с таксистом. ГИБДД аууууу. Вы работать собираетесь?
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