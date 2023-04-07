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Пьяный водитель из Омска повредил 5 автомобилей

Пьяный водитель из Омска повредил 5 автомобилей

Автор:
07 апреля 2023 09:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пьяный за рулём   
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Водитель Land Cruiser в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с автомобилем Toyota, попытался скрыться и врезался в скорую помощь. Этого ему показалось мало и продолжив движение подбил на следующем перекрёстке Hyundai и LADA Ларгус. Только после этого гражданина 1975 года рождения задержали. Вот как быть с такими водителями? У нас очень мягкое законодательство по отношению к "синеве".

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пьяный за рулём   
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4  комментария
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Viktor 2 часа назад
У нас (раз шестой уж говорю) в конце того года хороший закон приняли - 1,5 промилле и выше, уголовное дело и конфискация машины, если не твоя, выплачиваешь рыночную стоимость! Уже хорошо погорели водилы автобусов и фур.
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АнтонПолднев Час назад
У нас слишком мягкое отношение к синеве. (С)
Возможно. А если бы он был абсолютно трезв? Как бы Вы рассуждали?
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