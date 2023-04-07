Пьяный водитель из Омска повредил 5 автомобилей

Водитель Land Cruiser в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с автомобилем Toyota, попытался скрыться и врезался в скорую помощь. Этого ему показалось мало и продолжив движение подбил на следующем перекрёстке Hyundai и LADA Ларгус. Только после этого гражданина 1975 года рождения задержали. Вот как быть с такими водителями? У нас очень мягкое законодательство по отношению к "синеве".

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