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Открытие и закрытие мотосезона

Открытие и закрытие мотосезона

Автор:
07 апреля 2023 09:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   мотоцикл   
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Пришла весна и появились они...мотоциклисты. ДТП из подмосковного города Мытищи. Наездник жив, но попал в больницу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   мотоцикл   
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22  комментария
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21k
Davy Jones 4 часа назад
Есть мотоциклист, а есть мотохрусты не надо их путать. Этот мотохруст видит, что выезжает машина на перекрёсток но не снижает скорость и не маневрирует.
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652
Вальдемар 36 минут назад
Лысого выродка убить мало
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7k
tamin 3 часа назад
Водитель киа-удак. Но хрусты бесполезный мусор. За это время можно было 250 раз отморозиться, сходить набить морду водятлу киа, сходить пожрать и поехать дальше. Но если это делать с 200 км в час.... Вообщем 1 орущим по ночам байкером меньше
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53k
dima423 3 часа назад
Автор поста похоже с припи*дью... кто появились они? неадекваты на машинах которые разворачиваются через сплошную не глядя по сторонам? ...мотоциклист тут не причем, упыря на кие так же могла протаранить и машина если бы там ехала в это время... и мне даже жаль что там был не камаз груженый)
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11k
Shtoppi 3 часа назад
вот что бывает тебе когда говорят "катайся по двору", а ты себе на уме ))))))
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1k
Провокатор 4 часа назад
Подумаешь какая-то сплошная линия. По нарисуют фигню всякую на дороге.
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