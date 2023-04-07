Открытие и закрытие мотосезона

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Пришла весна и появились они...мотоциклисты. ДТП из подмосковного города Мытищи. Наездник жив, но попал в больницу.
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Там запрещён такой манёвр.