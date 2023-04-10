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Красиво спешился и увернулся от аварии

Красиво спешился и увернулся от аварии

Автор:
10 апреля 2023 09:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   мотоцикл   
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Водителю мотоцикла удалось избежать столкновения с автомобилем. Получилось весьма зрелищно. Люди не пострадали, а технику можно отремонтировать.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   мотоцикл   
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1  комментарий
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Александр 24 минуты назад
С учётом того, что справа стоят и он пропустил авто слева, наверняка и у этого был красный.
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