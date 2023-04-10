Красиво спешился и увернулся от аварии

505
1
1
Водителю мотоцикла удалось избежать столкновения с автомобилем. Получилось весьма зрелищно. Люди не пострадали, а технику можно отремонтировать.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Solaris на огромной скорости влетел в грузовик на встречной полосе
- Десятка не вписалась в поворот и устроила смертельное ДТП
- Грузовик с краской перевернулся и устроил огненный ад
- Тормоза придумали трусы. ДТП из Волгограда
- Авария дня. Машину скрутило в бараний рог
Метки: аварии авто авто аварии автомир автомобили видео дтп машина мотоцикл
Новости партнёров