Авария произошла в Малибу, США. По предварительной информации чёрный внедорожник Lexus, находящийся в угоне, на огромной скорости протаранил пикап, который в свою очередь влетел в стоящего на повороте мотоциклиста. Водитель пикапа выжил, мотоциклист после долгих дней в больнице, с частичной потерей памяти, с 9-ю сломанными рёбрами, коллапсом лёгкого, переломом руки и сильно повреждённой ногой тоже выжил, а виновник аварии погиб на месте.

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