Ужасающий момент: мотоциклист из Калифорнии снял на видео ДТП с несколькими автомобилями, которое чуть не убило его19 ноября мотоциклист из Малибу зафиксировал смертельную аварию с участием нескольких автомобилей, в которой в него прилетел пикап. Виновником ДТП стал угонщик на кроссовере Lexus.