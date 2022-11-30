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Ужасающий момент: мотоциклист из Калифорнии снял на видео ДТП с несколькими автомобилями, которое чуть не убило его

Ужасающий момент: мотоциклист из Калифорнии снял на видео ДТП с несколькими автомобилями, которое чуть не убило его

Автор:
30 ноября 2022 14:14
Сообщество : Аварии
Метки: США   авто   везение   видео   дтп   мотоциклист   на красный   повезло   
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19 ноября мотоциклист из Малибу зафиксировал смертельную аварию с участием нескольких автомобилей, в которой в него прилетел пикап. Виновником ДТП стал угонщик на кроссовере Lexus.

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Метки: США   авто   везение   видео   дтп   мотоциклист   на красный   повезло   
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8  комментариев
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16k
Александр Час назад
Повезло что выжил
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7k
Marlboro 36 минут назад
Офигеть, чел попал в мясрубку и ему еще надо оплачивать медицинские счета. А чего не страховка водителя? Окей, допустим авто в угоне, страховка не распространяется. Так сейчас кто-то возьмет автобус, протаранит 100 человек, они все за свой счет лечатся? А государство не должно как-то покрыть? Ведь вроде по вине государства (машина угнана, зек на свободе) байкер попал под замес. Странные у них финансовые связи мед. учреждения. Хорошо что тут не поливают мотоциклиста - мол "хруст, чего вообще сел на коня и т.п." тут даже если байкер 100% прав - все равно скажут что виноват :)
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403
Exciter 39 минут назад
Судя по скорости того Лексуса, он пытался на орбиту земли выйти!
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klop Час назад
Был бы в России, медицинские счета оплачивать не нужно было бы.
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