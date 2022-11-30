Ужасающий момент: мотоциклист из Калифорнии снял на видео ДТП с несколькими автомобилями, которое чуть не убило его

«Я провёл 11 дней в больнице и теперь я дома. Одиннадцать дней назад я не думал, что буду жив. У меня сломано девять ребер, поэтому я не могу кашлять, чихать, сморкаться. Прием пищи и воды – это огромная проблема. Это очень больно», — сказал Стивен Леви.



Леви также сказал, что было бы естественно хотеть обвинить кого-то в случившемся, но он не видит в этом выгоды.