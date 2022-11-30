Ужасающий момент: мотоциклист из Калифорнии снял на видео ДТП с несколькими автомобилями, которое чуть не убило его

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19 ноября мотоциклист из Малибу зафиксировал смертельную аварию с участием нескольких автомобилей, в которой в него прилетел пикап. Виновником ДТП стал угонщик на кроссовере Lexus.
На кадрах видно, как мотоциклист ожидает возможности совершить поворот на шоссе Тихоокеанского побережья. Через мгновение можно увидеть серый пикап, приближающийся с противоположного направления, прежде чем его сбивает мчащийся наперерез черный кроссовер Lexus NX.
Пикап вместе с различными инструментами и материалами буквально влетел в мотоциклиста! Смотреть с 0:40
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Кроссовер Lexus загорелся, водитель погиб. Автомобиль был угнан за час до шокирующей аварии, за рулём находился мужчина, который в тот день вышел из реабилитационного центра.
Стивен Леви, мотоциклист, попавший в аварию с тремя автомобилями со смертельным исходом на шоссе Тихоокеанского побережья в Южной Калифорнии, теперь собирает деньги для покрытия своих медицинских счетов.
После аварии Леви был вертолётом доставлен в больницу, где ему сделали обширную реконструктивную операцию на его сломанной правой руке и сильно поврежденной правой ноге, а также восстановили лёгкое.
После аварии Леви был вертолётом доставлен в больницу, где ему сделали обширную реконструктивную операцию на его сломанной правой руке и сильно поврежденной правой ноге, а также восстановили лёгкое.
«Я провёл 11 дней в больнице и теперь я дома. Одиннадцать дней назад я не думал, что буду жив. У меня сломано девять ребер, поэтому я не могу кашлять, чихать, сморкаться. Прием пищи и воды – это огромная проблема. Это очень больно», — сказал Стивен Леви.
Леви также сказал, что было бы естественно хотеть обвинить кого-то в случившемся, но он не видит в этом выгоды.
Леви также сказал, что было бы естественно хотеть обвинить кого-то в случившемся, но он не видит в этом выгоды.
«То, что случилось со мной, произошло, и теперь мне приходится иметь дело с последствиями», — сказал он.
Последствия включают в себя растущие медицинские счета.
«Я в полном стрессе. Я могу только представить, что это будет», — сказал он. «Сказать, что я беспокоюсь о том, что ждет меня в будущем, значит ничего не сказать».
Последствия включают в себя растущие медицинские счета.
«Я в полном стрессе. Я могу только представить, что это будет», — сказал он. «Сказать, что я беспокоюсь о том, что ждет меня в будущем, значит ничего не сказать».
Стивен Леви
Несмотря на непреодолимую боль и неопределенность своего положения, Леви сказал, что он благодарен за то, что у него нет повреждения мозга или паралича, добавив, что он полон решимости однажды снова покататься на мотоцикле.
«Этот парень забрал у меня достаточно. Я не могу позволить ему забрать и это у меня», — сказал Леви.
«Этот парень забрал у меня достаточно. Я не могу позволить ему забрать и это у меня», — сказал Леви.
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