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Качественно - и точка! Адептам BWM, Porsche и Citroen лучше не смотреть

Качественно - и точка! Адептам BWM, Porsche и Citroen лучше не смотреть

Автор:
03 апреля 2023 11:55
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Citroen   Porsche   авто   автомир   автомобили   видео   машина   сравнение   
1742
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В юморной форме блогер показал всё "качество" популярных европейских автомобилей. Мне кажется Ситроен выглядит лучше оппонентов.

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Метки: BMW   Citroen   Porsche   авто   автомир   автомобили   видео   машина   сравнение   
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21  комментарий
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11k
Shtoppi Час назад
все на соплях, зато красиво и дорого )))
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1k
LisA 7 минут назад
а монтировкой еще бы лучше все оторвать получилось
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1k
Жирный бот 11 минут назад
Х.з, я вообще не фанат БМВ, у начальника Х7, вроде все добротно сделано.. Ну конечно я не лупил по ней) А к счет что трещит и отваливается, это Киа у меня была) Вечно задний бампер пытался самоотстегнуться, спойлер открутился и улетел, на соплях пластик в салоне прикреплен.. Это было на киа рио, 12 г.в.. Погремушка на колесах..
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5k
sirv 20 минут назад
Дайте мне машины на которой он перемещается, будет тоже самое. Сила есть-ума не надо.
Разорвать кожу можно на любой машине, корейцы с японцами лучше?
Кому забесплатно на 300-м крузаке бампер оторвать или вмятину на кузове пальцем сделать?
Дебила до машин допустили.
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3k
cnob7 20 минут назад
видос для дебилов.у меня с4 уже 5 лет. никаких проблем.
З.Ы С ДУРУ МОЖНО И ЙУХ СЛОМАТЬ
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54k
Олег 21 минуту назад
Цитрамон выдержал издевательства
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4k
Platinum Полчаса назад
Вброс для дибилов
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
весь день на фишка где видео вылазие вот эта фигня ! что за прикол ?

При соединении с tpc.googlesyndication.com произошла ошибка. PR_CONNECT_RESET_ERROR
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4k
Дмитрий ! 44 минуты назад
Больно было смотреть.
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6k
ManRox 55 минут назад
Видео для хайпа, что они там с авто делали до этого не понятно, но трясли и тянули на совесть, видимо каждый владелец так же трясёт и тянет. Ну такое себе
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4k
Александр 55 минут назад
Ну этим дятлам и танк дай, они его расшатают...
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23k
SolomonA 59 минут назад
А надо, чтобы все на саморезах?
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767
surgy Час назад
Судя по состоянию автомобилей, показали лютый автохлам от перекупов. Конечно не все идеально у премиальных немцев, но до такого состояния машину нужно довести.
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812k
А.Берестенко Час назад
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