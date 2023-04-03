Качественно - и точка! Адептам BWM, Porsche и Citroen лучше не смотреть

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В юморной форме блогер показал всё "качество" популярных европейских автомобилей. Мне кажется Ситроен выглядит лучше оппонентов.
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