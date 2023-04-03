В это сложно поверить, но все остались живы

Очередной дикий случай на ровном месте произошёл посреди бульвара МакГиннессле в Гринпойнте, США. Водитель белого хюндая - 46-летний Кевин Макклин из Квинса подрезал автомобиль такси, взял нож и размахивая им пошёл к таксисту. Он умудрился отобрать ключи и поспешил скрыться. Водитель такси решил не отсиживаться, а забрать свою собственность, но никак не мог ожидать того, что случилось дальше. Водитель хюндая тронулся и буквально размазал таксиста об соседний стоящий автомобиль.

0 Благодаря этой видеозаписи полиции удалось вычислить и задержать водителя хюндая Кевина Макклина. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, грабеже, нападении, создании аварийной ситуации на дороге и оставлении места аварии.



Судя по количеству обвинений на свободу он если и выйдет, то в глубокой старости.



Что же касается водителя такси, то он остался жив, получив лишь ушибы и порезы бедра.