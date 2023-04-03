FISHKINET
Сообщество Аварии 6496 постов • 538 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
В это сложно поверить, но все остались живы

В это сложно поверить, но все остались живы

Автор:
03 апреля 2023 11:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
1359
1
1
Очередной дикий случай на ровном месте произошёл посреди бульвара МакГиннессле в Гринпойнте, США. Водитель белого хюндая - 46-летний Кевин Макклин из Квинса подрезал автомобиль такси, взял нож и размахивая им пошёл к таксисту. Он умудрился отобрать ключи и поспешил скрыться. Водитель такси решил не отсиживаться, а забрать свою собственность, но никак не мог ожидать того, что случилось дальше. Водитель хюндая тронулся и буквально размазал таксиста об соседний стоящий автомобиль.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
RDen 51 минуту назад
зелёный уже, все поехали дальше по делам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Darki Час назад
От этого видео уже тленом воняет,настолько оно древнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5256



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 марта
В Краснодаре решили бороться с вывесками на иностранных языках
В Краснодаре решили бороться с вывесками на иностранных языках
Набирающие популярность в сообществах
Попкорн от Хрущева
Попкорн от Хрущева
"Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках
"Вышел в туалет и не вернулся": истории о новых сотрудниках
Microsoft встроила рекламу в меню Пуск
Microsoft встроила рекламу в меню Пуск
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О пользе физики

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#факты#Приколы#Россия#люди#улыбнуло#инцидент#комментарии#США
#Юмор#Фотографии#в мире#Прикол#автомобили#позитив#автомир#аварии#Мемы#торнадо
#история#интересно#картинки#подборка#кино#Санкт-Петербург#машина#дтп#стихия#шоу бизнес
Бесплатно навсегда: и такое бывает Бесплатно навсегда: и такое бывает Авария дня. Легковушка столкнулась с микроавтобусом Авария дня. Легковушка столкнулась с микроавтобусом Ваше такси уже подъезжает. Замечательные дороги в Мурино Ваше такси уже подъезжает. Замечательные дороги в Мурино Авария дня. Лобовое ДТП в Свердловской области Авария дня. Лобовое ДТП в Свердловской области Он это специально? Пьяный водитель сбил пешехода у подъезда Он это специально? Пьяный водитель сбил пешехода у подъезда Пришла весна, растаял асфальт. ЧП в Перми Пришла весна, растаял асфальт. ЧП в Перми

На что жалуетесь?

Вернуться