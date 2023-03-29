На большой скорости и по встречной полосе на платной трассе М11

Очевидцы запечатлели момент передвижения автомобиля ВАЗ-2115 по встречной полосе по платной трассе М11 от Зеленограда в сторону Москвы. История умалчивает как это вышло и чем всё закончилось. Может быть водитель настолько "одарённый", что перепутал дорогу, а может быть не нашлось денег на оплату проезда и ничего лучшего не придумал, чем вернуться обратно.

0 — Алло, дорогая, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее.

— Один??? Да их тут тысячи!