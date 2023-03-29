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На большой скорости и по встречной полосе на платной трассе М11

На большой скорости и по встречной полосе на платной трассе М11

Автор:
29 марта 2023 10:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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Очевидцы запечатлели момент передвижения автомобиля ВАЗ-2115 по встречной полосе по платной трассе М11 от Зеленограда в сторону Москвы. История умалчивает как это вышло и чем всё закончилось. Может быть водитель настолько "одарённый", что перепутал дорогу, а может быть не нашлось денег на оплату проезда и ничего лучшего не придумал, чем вернуться обратно.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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2  комментария
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cnob7 Час назад
то есть у этого покемона мозгов не хватило развернуться в обратную сторону?
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