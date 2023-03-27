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В Норильске очень внимательная девушка сохранила себе жизнь

В Норильске очень внимательная девушка сохранила себе жизнь

Автор:
27 марта 2023 09:25
Сообщество : Аварии
Метки: ЧП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   норильск   
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Жуткие кадры из Норильска. Из-за сильного ветра сорвало кровлю со здания, которая приземлилась на припаркованный автомобиль. К счастью, всё обошлось, никто не погиб.

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Метки: ЧП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   норильск   
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6  комментариев
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522
Вася Васильев Час назад
Нафиг они в этом Норильске вообще из дома выходят?
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Властелин Час назад
Я смотрю на видео и становиться дурно от такой погоды. У нас то сейчас +25
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6k
heta 2 часа назад
Это у них сейчас такая погода? Или видео старое?
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20k
Сергей Шишкин 2 часа назад
А куда она хотела ехать в такую погоду?
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52k
dima423 2 часа назад
блин че у них там в норильске происходит... это точно не нифльхель?
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