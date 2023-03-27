В Норильске очень внимательная девушка сохранила себе жизнь

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Жуткие кадры из Норильска. Из-за сильного ветра сорвало кровлю со здания, которая приземлилась на припаркованный автомобиль. К счастью, всё обошлось, никто не погиб.
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