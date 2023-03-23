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Краснодарские сотрудники ДПС устроили ДТП

Краснодарские сотрудники ДПС устроили ДТП

Автор:
23 марта 2023 12:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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21 марта в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Котовского произошло ДТП с участием машины ДПС. Полицейский на Фольксвагене не убедился в безопасности манёвра и устроил ДТП с автомобилем Шкода. В результате аварии инспектор ДПС был доставлен в медицинское учреждение.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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12  комментариев
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29
Max Us 2 часа назад
Сейчас через пол года окажется что инспектор ехал с сиреной и мигалкой, а шкода летела 200
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22k
Inter 13 минут назад
мне интересно,а на таком перекрестке разве у мусаров не должна быть стрелка?? чет я не верю,чтоб 3 полосы пересекать по простому зеленому!
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478
Руслан 20 минут назад
Водителя Шкоды явно штрафанут за привышение, но виноват ДПСник на все 100%. Обязан был пропустить встречный транспорт!
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91
Голованов Александр 2 часа назад
Не понял, а при чем здесь сотрудники ДПС? Врубилась в них Шкода со всей дури. НЕ тормозя и не пытаясь уйти влево.
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13k
котегRUS 2 часа назад
мьдаааа... аж пыль пошла..
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17k
Bill 2 часа назад
Фигасе, скорость. Километров 100, по правой полосе, в городе.
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Шкода летела под сотку . Долетался .
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9k
SSD 2 часа назад
Инспектор, явно не пристегнут был...
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