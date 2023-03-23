Краснодарские сотрудники ДПС устроили ДТП

21 марта в Краснодаре на пересечении улиц Северной и Котовского произошло ДТП с участием машины ДПС. Полицейский на Фольксвагене не убедился в безопасности манёвра и устроил ДТП с автомобилем Шкода. В результате аварии инспектор ДПС был доставлен в медицинское учреждение.

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