Двухколёсный сезон можно считать открытым?

Едва снег начал таять, как они повылазили. Нет, речь не про цветы и даже не про мотоциклистов. Теперь бояться и сторониться надо таких вот самокатчиков. Какие-то они совсем бесстрашные пошли. Как и наш сегодняшний герой, который мчится по дорогам на электросамокате со скоростью явно выше 80 км/ч и перестраивается не глядя.

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