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Двухколёсный сезон можно считать открытым?

Двухколёсный сезон можно считать открытым?

Автор:
17 марта 2023 09:50
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Приколы   авто   автомир   машина   хруст   электросамокат   
568
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Едва снег начал таять, как они повылазили. Нет, речь не про цветы и даже не про мотоциклистов. Теперь бояться и сторониться надо таких вот самокатчиков. Какие-то они совсем бесстрашные пошли. Как и наш сегодняшний герой, который мчится по дорогам на электросамокате со скоростью явно выше 80 км/ч и перестраивается не глядя.

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Метки: sim   Приколы   авто   автомир   машина   хруст   электросамокат   
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8  комментариев
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206
Юрий Алматы 2 часа назад
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52k
smakido 37 минут назад
Они как яйца :сперва крутые, потом всмятку!
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6k
Станислав Час назад
Буквально вчера ночью такой ехал без света и в темной куртке по проспекту. Недолго ехал... жаль их... водителей, которые давят этих безмозглых утырков.
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2k
RaiJu Час назад
Да Дарвин был прав, тупые должны дохнуть и не размножаться.
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7k
SandMANn Час назад
ГИБДД, а что так можно было? "Ждите ответа"…….
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9k
МихА Час назад
Он хоть ПДД читал прежде чем на дорогу лезть? Типичный дурак на дороге в левом ряду...
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3k
ProstoBoBka 2 часа назад
Водятлы при перестроении грузовики не замечают... Сразу видно "ума" дофига у самокатчика.
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481
ruslan d 2 часа назад
У меня около работы чувак на моно колесе всю зиму гонял
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