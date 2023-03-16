В 2023 году запустят производство автомобилей Крым

Крым» может получить бензиновый двигатель ВАЗ-21127 объёмом 1.6 литра и битопливный двигатель от Lada Vesta CNG, который может работать на метане.



Также рассматриваются варианты установки разработанных НАМИ рядных «турбочетвёрок» мощностью от 245 до 300 л.с., а также электрической силовой установки российского производства. Также на «Крым» может быть установлена 7-ступенчатая автоматическую коробка передач фирмы КАТЕ, которая используется в автомобилях Aurus.