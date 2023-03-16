В 2023 году запустят производство автомобилей Крым

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В Новочеркасском политехническом университете сообщили о планах запуска производства родстера «Крым» до конца этого года. Для этого уже подготовили сборочных цех.
«Крым» — молодежный двухместный родстер с жесткой или мягкой съемной крышей с механизмом складывания при помощи электрического привода. Он построен на базе автомобиля «Лада Гранта». В данный момент идут заключительные работы над финальным прототипом. Автомобиль прошёл необходимые краш-тесты и имеет высокий уровень пассивной безопасности.
Крым» может получить бензиновый двигатель ВАЗ-21127 объёмом 1.6 литра и битопливный двигатель от Lada Vesta CNG, который может работать на метане.
Также рассматриваются варианты установки разработанных НАМИ рядных «турбочетвёрок» мощностью от 245 до 300 л.с., а также электрической силовой установки российского производства. Также на «Крым» может быть установлена 7-ступенчатая автоматическую коробка передач фирмы КАТЕ, которая используется в автомобилях Aurus.
Также рассматриваются варианты установки разработанных НАМИ рядных «турбочетвёрок» мощностью от 245 до 300 л.с., а также электрической силовой установки российского производства. Также на «Крым» может быть установлена 7-ступенчатая автоматическую коробка передач фирмы КАТЕ, которая используется в автомобилях Aurus.
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А может 3?
Ай, да пусть 3,5, а с автоматом и двигателем на 245 лошадей 4!
Заодно проведём перепись идиотов в этой стране
его то и на Весту сейчас не ставят