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В 2023 году запустят производство автомобилей Крым

В 2023 году запустят производство автомобилей Крым

Автор:
16 марта 2023 12:52
Сообщество : Автомир
Метки: Крым   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
345
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В Новочеркасском политехническом университете сообщили о планах запуска производства родстера «Крым» до конца этого года. Для этого уже подготовили сборочных цех.

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Метки: Крым   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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23  комментария
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2k
ChePaev 2 часа назад
кто-то просто с.п.и.з.д.и.л. дизайн Ауди ТТ))
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457
Knives22 ChePaev 2 часа назад
Никогда такого не было.
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2k
fkamash 13 минут назад
Будет стоить - лям! Замечательно! Два - идите боком!
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713
surgy Полчаса назад
2 миллиона, 2,5?
А может 3?
Ай, да пусть 3,5, а с автоматом и двигателем на 245 лошадей 4!

Заодно проведём перепись идиотов в этой стране
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447
Вася Васильев 50 минут назад
и при всём этом цена?
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5k
Андрей Час назад
Если она будет такой или похожей, то огонь!

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6k
Кирилл Час назад
Она оооочень маленькая даже для человека средней комплекции.
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24
wgw Час назад
Был у нас один такой проект. И где он сейчас?
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11k
Евгений 2 часа назад
Сколько будет стоить? Вот в чём вопрос. Что-то мне подсказывает, что ценник будет конский, примерно как у Mercedes AMG GT.
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52k
dima423 2 часа назад
Ну на вид более менее...но движок 1,6 от лады это смешно...) если двигатель 245-300 лс и автомат но норм будет)
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483
Николай Александрович dima423 2 часа назад
главное, чтоб не с 8-ми клапанами
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
А накуя ? зачем блет , или опять налоги усваивать педро(
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1k
Faithless 2 часа назад
Я бы на такой погонял
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Смотрится неплохо. Но, к великому сожалению, прототипы, как правило, далеки от серийных машин...
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37
анатоль АнтонПолднев 2 часа назад
и мотор под вопросом - "может получить бензиновый двигатель ВАЗ-21127 объёмом 1.6 литра"
его то и на Весту сейчас не ставят
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