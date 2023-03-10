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Джимхана с участием гонщинка Би-Джей Болдуина и 900-сильного багги

Джимхана с участием гонщинка Би-Джей Болдуина и 900-сильного багги

Автор:
10 марта 2023 14:01
Сообщество : Автомир
Метки: Джимхана   авто   автомир   автомобили   видео   машина   
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Техасская кофейная компания сняла 6-минутный очень зрелищный ролик в стиле джимханы Кена Блока с участием 900-сильного багги.

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Метки: Джимхана   авто   автомир   автомобили   видео   машина   
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ruslan d Час назад
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