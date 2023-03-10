Джимхана с участием гонщинка Би-Джей Болдуина и 900-сильного багги

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Техасская кофейная компания сняла 6-минутный очень зрелищный ролик в стиле джимханы Кена Блока с участием 900-сильного багги.
В основе сюжета погоня стандартного Porsche 911 Turbo S (он принадлежит самому спортсмену) и его же внедорожного багги, построенного специально для гонок, за неким вором, похитившим груз драгоценного кофе.
Ролик изобилует традиционными для таких видео трюками — например, песчаным дрифтом по промзоне. Однако авторы видео реализовали и несколько сугубо кинематографических идей: например, Porsche 911 в стиле «Форсажа» проезжает под магистральным грузовиком, а пикап при помощи специального пандуса перепрыгивает через движущийся товарный поезд.
В финале выясняется, что дорожный суперкар и гоночный багги вёл один и тот же экипаж — Би Джей Болдуин как пилот и глава кофейной фирмы Мэтт Бест на роли штурмана. Примечательно, что этот сюжетный поворот авторы объяснили ещё в начале фильма, когда звучит замысловатый рекламный слоган Black Rifle Coffee Company. Новый напиток компании «настолько бодрит, что вы почувствуете, что вас двое».
Ролик изобилует традиционными для таких видео трюками — например, песчаным дрифтом по промзоне. Однако авторы видео реализовали и несколько сугубо кинематографических идей: например, Porsche 911 в стиле «Форсажа» проезжает под магистральным грузовиком, а пикап при помощи специального пандуса перепрыгивает через движущийся товарный поезд.
В финале выясняется, что дорожный суперкар и гоночный багги вёл один и тот же экипаж — Би Джей Болдуин как пилот и глава кофейной фирмы Мэтт Бест на роли штурмана. Примечательно, что этот сюжетный поворот авторы объяснили ещё в начале фильма, когда звучит замысловатый рекламный слоган Black Rifle Coffee Company. Новый напиток компании «настолько бодрит, что вы почувствуете, что вас двое».
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