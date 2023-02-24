Две девушки из КЧР попали в смертельную аварию в прямом эфире

Судя по всему, в автомобиле никто не был пристёгнут. Это привело к трагическим последствиям.
Вчера около шести вечера на 6-м километре трассы «Черкесск-Домбай» водитель «Лады» не справилась с управлением и влетела в опору электроосвещения.
Как сообщили в местном МВД, участок, на котором произошла авария, считается аварийно-опасным. Причины ДТП неизвестны, но очевидно, автомобиль занесло на заснеженной дороге. По предварительным данным, никто из находившихся в салоне «Лады» не был пристёгнут. В итоге, вместе с девушками, которые вели стрим, погибли двое несовершеннолетних 2005 и 2008 годов рождения, ещё двое с тяжкими травмами были госпитализированы в больницу.
Источник:
Официальный канал МВД по Карачаево-Черкесской Республике не сообщает сколько машин при ДТП зацепила «Лада», но судя по кадрам из соцсетей — как минимум две.
Видео с последствиями аварии.
Кадры от МВД.
Источник:
Источник:
- Какаду почти победили австралийцев в технологической битве за мусор
- Блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП в центре Москвы, вышел на свободу
- В Венеции пересохли знаменитые каналы, парализовав город
- Передали его специалистам скорой помощи: кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве
- Люди спасли кита, который запутался в сети
Вообще зря не показали погибших - была бы хорошая наука живым.
Автомобиль Lada, на котором передвигались погибшие, слетел с дороги на трассе Черкесск Домбай. Жертвами стали четыре человека, еще двое попали в больницу с тяжелыми
Итого подведём итоги: в машине находилось 6 человек, стримили 2 девушки с заднего сидения, они ничего не устраивали. Судя по стриму, водителя они не отвлекали. Так как их там было 6, никто не был пристёгнут, повылетали из машины наверно все.
Среди четырех погибших в ДТП двое несовершеннолетних, одна 19-летняя девушка и 38-летняя женщина. Еще двое пострадали, их госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями.
Снимали пассажиры с задних сидений, и что стало причиной совсем не ясно по видео.
Гнали по скользкой дороге - скорее всего, но съемка пассажиров вряд ли мешала водителю.
Нужно активно везде показывать, чтобы другим уроком было.
Я что-то ни х...я не понял! Она с заднего сидения управляла что ли? В авто находилось 6 человек и они стримели на опасном участке дороги?
У меня знакомый работает в морге, к ним часто таких привозят (собранных по частям или просто собранными лопатой с асфальта в пакет), так вот он самый аккуратный водитель из всех знакомых.