FISHKINET
Сообщество Аварии 6355 постов • 537 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Две девушки из КЧР попали в смертельную аварию в прямом эфире

Две девушки из КЧР попали в смертельную аварию в прямом эфире

Автор:
24 февраля 2023 11:58
Сообщество : Аварии
Метки: КЧР   видео   дтп   мвд   прямой эфир   фото   
8744
3
2

Судя по всему, в автомобиле никто не был пристёгнут. Это привело к трагическим последствиям.

Вчера около шести вечера на 6-м километре трассы «Черкесск-Домбай» водитель «Лады» не справилась с управлением и влетела в опору электроосвещения.

Как сообщили в местном МВД, участок, на котором произошла авария, считается аварийно-опасным. Причины ДТП неизвестны, но очевидно, автомобиль занесло на заснеженной дороге. По предварительным данным, никто из находившихся в салоне «Лады» не был пристёгнут. В итоге, вместе с девушками, которые вели стрим, погибли двое несовершеннолетних 2005 и 2008 годов рождения, ещё двое с тяжкими травмами были госпитализированы в больницу.

Официальный канал МВД по Карачаево-Черкесской Республике не сообщает сколько машин при ДТП зацепила «Лада», но судя по кадрам из соцсетей — как минимум две.

Видео с последствиями аварии.

Кадры от МВД.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: КЧР   видео   дтп   мвд   прямой эфир   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
80  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Андрей 5 часов назад
Мля, как задолбали уже эти сримеры, пранкеры и прочие гомосеки! Ну сами убились, хрен с вами, не велика потеря, но с собой то зачем невиновных забирать!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
43k
Валерий Минуту назад
я уже давненько там не ездил и может что то изменилось но вспоминаю эту трассу около Домбая как лютый писец! весёлые виражи без отбойников и с гололёдом, да там и раньше народ разбивался только так, я считаю в таких авариях большая часть вины это косяки дорожников
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99
Серж 3 минуты назад
Девушек там нет, и не две, а четыре зачистились. Отлично, падали стало меньше!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bonefacius 24 минуты назад
Автору
, исправил пост и громкий заголовок! Для фишек это редкость, молодец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
alex 45 минут назад
после аварии на их телефон кто снимал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
perekrestok 51 минуту назад
6 человек сели в Жигули, ехали по нечищеной дороге - а какой еще результат можно было ожидать? Хорошо бы это стало уроком другим подобным!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−2
4k
Трям Час назад
Сдохли - уже хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DDM Час назад
Шесть человек в машине, сзади никто не пристёгнут, спереди тоже непонятно. Вообще непонятно, как сидели - кто-то из детей мог быть и на коленях спереди сидеть. Когда врезались и бились потом - друг друга убили головами. Отсюда и так много погибших.

Вообще зря не показали погибших - была бы хорошая наука живым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Максим 2 часа назад
Мне показалось или они сидели на заднем сиденье?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−32
14k
MrForstd 2 часа назад
Автору бы руки оторвать за такой пост, нихренаж не понятно и вообще всё оказывается не так как написано в заголовке было.
Автомобиль Lada, на котором передвигались погибшие, слетел с дороги на трассе Черкесск Домбай. Жертвами стали четыре человека, еще двое попали в больницу с тяжелыми
Итого подведём итоги: в машине находилось 6 человек, стримили 2 девушки с заднего сидения, они ничего не устраивали. Судя по стриму, водителя они не отвлекали. Так как их там было 6, никто не был пристёгнут, повылетали из машины наверно все.
Среди четырех погибших в ДТП двое несовершеннолетних, одна 19-летняя девушка и 38-летняя женщина. Еще двое пострадали, их госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Ехали, визжали, ни... чего для предотвращения не делали. Писец пушистый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Роман 2 часа назад
По крайней мере половина комментаторов неправы.
Снимали пассажиры с задних сидений, и что стало причиной совсем не ясно по видео.
Гнали по скользкой дороге - скорее всего, но съемка пассажиров вряд ли мешала водителю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Роман 2 часа назад
А чо кадры трупов замылили?
Нужно активно везде показывать, чтобы другим уроком было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Олег Данилов 2 часа назад
причем тут стримерши в аварию попал водитель
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
524
Igor Grishaev 3 часа назад
Премию Дарвина заработали. Только зачем невинные души с собой унесли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Axel 3 часа назад
Машина в хлам. А со столбом что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bonefacius 3 часа назад
"в салоне «Лады» находились две девушки, которые решили постримить в соцсети на опасном участке дороги. Водитель отвлеклась от руля..."
Я что-то ни х...я не понял! Она с заднего сидения управляла что ли? В авто находилось 6 человек и они стримели на опасном участке дороги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kucher 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Просто Федя 3 часа назад
Считаю, что в таких видео не надо ретушировать трупы, а наоборот надо показывать во всех подробностях с мозгами и кишками наружу. Может тогда хоть некоторые задумаются о том, что ПДД пишутся на крови.
У меня знакомый работает в морге, к ним часто таких привозят (собранных по частям или просто собранными лопатой с асфальта в пакет), так вот он самый аккуратный водитель из всех знакомых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 33 комментария (из 47)
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

136360



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что ели в дореволюционной Москве
Что ели в дореволюционной Москве
«Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и жить помогает
«Красная армия всех сильней». Любительскому хору из Австралии русская песня строить и...
Набирающие популярность в сообществах
Для чего Клаудиньо и Малколму из Зенита нужны российские паспорта
Для чего Клаудиньо и Малколму из Зенита нужны российские паспорта
Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии
Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
К 23 февраля свой новый альбом представил певец Андрей Кудин
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чего только не случилось!

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#Прикол#интересное#США#истории#новости#познавательно#отношения
#интересно#в мире#забавно#подборка#наука#природа#кино#слава#Москва
#факты#животные#люди#картинки#Приколы#знаменитости#Китай#Ynews#Япония
10 подарков для мужчин с технической составляющей 10 подарков для мужчин с технической составляющей Сотрудница МВД из Новосибирска обиделась на соперницу и расклеила по городу её нюдсы Сотрудница МВД из Новосибирска обиделась на соперницу и расклеила по городу её нюдсы В Венеции пересохли знаменитые каналы, парализовав город В Венеции пересохли знаменитые каналы, парализовав город Блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП в центре Москвы, вышел на свободу Блогер Эдвард Бил, устроивший ДТП в центре Москвы, вышел на свободу Подполковника полиции подозревают в пьяном дебоше и вымогательстве Подполковника полиции подозревают в пьяном дебоше и вымогательстве Передали его специалистам скорой помощи: кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве Передали его специалистам скорой помощи: кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

На что жалуетесь?

Вернуться