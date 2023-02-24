Две девушки из КЧР попали в смертельную аварию в прямом эфире

Вчера около шести вечера на 6-м километре трассы «Черкесск-Домбай» водитель «Лады» не справилась с управлением и влетела в опору электроосвещения.



Как сообщили в местном МВД, участок, на котором произошла авария, считается аварийно-опасным. Причины ДТП неизвестны, но очевидно, автомобиль занесло на заснеженной дороге. По предварительным данным, никто из находившихся в салоне «Лады» не был пристёгнут. В итоге, вместе с девушками, которые вели стрим, погибли двое несовершеннолетних 2005 и 2008 годов рождения, ещё двое с тяжкими травмами были госпитализированы в больницу.