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Смертельная попытка пересечь дорогу рядом с подземным переходом

Смертельная попытка пересечь дорогу рядом с подземным переходом

Автор:
07 февраля 2023 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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На улице Горького у остановки возле главного корпуса Владимирского государственного университета погиб пешеход. Мужчина неспешно переходил оживленную дорогу рядом с подземным пешеходным переходом.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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6  комментариев
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25k
Matrosskin 2 часа назад
По действующему законодательству водителя признают невиновным (если был трезв и не превышал) - но он всё равно будет должен денег родственникам погибшего . Ну и машину будет ремонтировать за свои ( про нервы и время я и не говорю). Хотя такие действия давно пора признавать умышленной попыткой суицида со стороны бегунца с соответствующим освобождением от ответственности, а в идеале - если остался в живых - отвозить на психиатрическое освидетельствование как например человека, прыгнувшего с моста. Ну ненормально, когда кто-то перебегает дорогу в темноте при наличии оборудованного перехода, а все неприятности достаются постороннему.
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16k
Сергей 4 минуты назад
Ссылка youtu.be
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23k
Bar0 59 минут назад
Видимо на этот раз был трезвым
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1k
DDM Час назад
Светоотражатели могли спасти. Но тут система "стелс" во всей своей красе.
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41k
Франц Лефорт 2 часа назад
В этой ситуации жалко только водилу! А курице походу тоже лень спускаться в переход?
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Олег

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