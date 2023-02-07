Смертельная попытка пересечь дорогу рядом с подземным переходом

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На улице Горького у остановки возле главного корпуса Владимирского государственного университета погиб пешеход. Мужчина неспешно переходил оживленную дорогу рядом с подземным пешеходным переходом.
48-летний водитель автомобиля Nissan Note сбил переходившего в неположенном месте пешехода. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
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На вид погибшему было около 60 лет. В соцсетях владимирцы говорят, что мужчину нередко видели в подземном пешеходном переходе на Горького в нетрезвом виде.
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