FISHKINET
Сообщество Аварии 6318 постов • 535 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Авария дня. Пожилая женщина на «Рено» сбила пять человек в Петербурге

Авария дня. Пожилая женщина на «Рено» сбила пять человек в Петербурге

Автор:
30 января 2023 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пожилой водитель   
1598
1
4
У станции метро Комендантский проспект на перекрёстке улицы Уточкина и Комендантской площади 68-летняя женщина на «Рено Сандеро» выехала на тротуар и сбила пять человек.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пожилой водитель   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Rus77 2 часа назад
Вот зачем эти дуры старые за руль лезут?! Мой дедуля, когда понял, что не тянет, сдал права и продал машину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 12)
20k
Юрий Владимирович 6 минут назад
У меня в 2011 году было ДТП. В бочину въехала новая RAV4, вышла бабушка 78 лет. Это был её первый выезд после того как сын подарил ей эту машину. Не знала бабуля что движение задним ходом, можно производить лишь убедившись в отсутствии препятствий (п. 8.12). Такие подарки в таком возрасте, это панты, глупость или "билет на тот свет"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
paranoid 11 минут назад
У меня двое знакомых умерли от проблем с сердцем не дожив до 30. У одного тромб оторвался, у второй инфаркт если я правильно помню.
Это я к тому что накрыть может внезапно и совсем молодых людей (
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
187
Человек Наблюдающий 15 минут назад
Странная штука. всем этим сбивальщикам за рулем стало плохо.
68 лет!! Карл!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
388k
Алексей 24 минуты назад
П.Р.О.Ш.М.А.Н.Д.О.В.КА. старая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Antonium 2 часа назад
Надо пожилых водителей почаще и особенно тщательно проверять по медицинской линии. С возрастом ухудшаются реакции, мыслительная деятельность, проявляются многие хронические болячки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
SuperTroll 2 часа назад
В Японии водители старше 75 лет проходят тестирование на старческое слабоумие и физическое здоровье. При «провале» теста водителя лишают прав. Эта мера уменьшила количество ДТП на 3.670 за 6 лет. А у нас надо в лет в 65 уже точно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
pynh 2 часа назад
Седой рассвет?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

369340



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 января
Любовь на салфетке, на фантиках из жвачки и в реальной жизни
Любовь на салфетке, на фантиках из жвачки и в реальной жизни
Набирающие популярность в сообществах
Номинация — «мать года»
Номинация — «мать года»
Как стать торговцем лесом за 180 рублей?
Как стать торговцем лесом за 180 рублей?
Сравнение камер флагманских смартфонов - iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi 12S Ultra (12 фото + видео)
Сравнение камер флагманских смартфонов - iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно, как можно было не заметить?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Фотографии#факты#страна#кино#интересное#происшествие
#Юмор#СССР#животные#Россия#подборка#Приколы#Украина#удивительно
#люди#Прикол#интересно#в мире#картинки#шоу бизнес#забавно
Сравнение камер флагманских смартфонов - iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi 12S Ultra (12 фото + видео) Сравнение камер флагманских смартфонов - iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi... Авария дня. В Подмосковье пьяный водитель BMW насмерть сбил мужчину Авария дня. В Подмосковье пьяный водитель BMW насмерть сбил мужчину Авария дня. Автомобилистка сбила четырёх пешеходов в Екатеринбурге Авария дня. Автомобилистка сбила четырёх пешеходов в Екатеринбурге Авария дня. В Южно-Сахалинске водитель внедорожника сбил человека, уходя от столкновения с другим авто Авария дня. В Южно-Сахалинске водитель внедорожника сбил человека, уходя от столкновения с... Авария дня. В последний путь через проезжую часть Авария дня. В последний путь через проезжую часть Авария дня. В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух женщин Авария дня. В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух женщин

На что жалуетесь?

Вернуться