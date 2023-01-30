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У станции метро Комендантский проспект на перекрёстке улицы Уточкина и Комендантской площади 68-летняя женщина на «Рено Сандеро» выехала на тротуар и сбила пять человек.
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По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водителю стало плохо за рулем.
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«В результате ДТП две женщины, 1954 и 1955 годов рождения госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще три женщины-пешехода, 1952, 1961 и 1998 годов рождения, госпитализированы в состоянии средней тяжести», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по СПб и ЛО.
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Сотрудникам МЧС и прохожим пришлось поднимать «Рено», чтобы достать оттуда одну из пострадавших.
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Это я к тому что накрыть может внезапно и совсем молодых людей (
68 лет!! Карл!