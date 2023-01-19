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Авария дня. Страшная авария с «КамАЗом» маршруткой в Волгограде

Авария дня. Страшная авария с «КамАЗом» маршруткой в Волгограде

Автор:
19 января 2023 11:37
Сообщество : Аварии
Метки: КамАЗ   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   смертельное дтп   
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18 января, в Волгограде на пересечении улиц Песчаная и Саши Чекалина 19-летний водитель «КамАЗа» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с маршруткой «Пежо». Погибли три пассажира общественного транспорта.
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Метки: КамАЗ   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   смертельное дтп   
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17  комментариев
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139
ruslan d 2 часа назад
В 19 лет водитель грузовика ... чудные правила у нас ...
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Дмитрий ! 15 минут назад
Один пи...с даже не тормозил, второй по сторонам не смотрел проезжая опасный участок дороги.
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Странно, а почему же никто из комментаторов не порекомендует водителю маршрутки убеждаться в безопасности и побольше крутить головой, даже если он прав? С пешеходами в подобных ситуациях такие рекомендации очень популярны.
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93
Николай Пауков 45 минут назад
1) надо давно запретить чайникам управлять тяжелыми грузовиками и автобусами. Нужен какой-то стаж на Газеле или или типа Портере ОБЯЗАТЕЛЬНО.
2) к сожалению это отличная иллюстрация про то, почему взрослым разъезжая на заднем сидении с детьми надо пристегиваться обязательно. Вот представьте с какой скоростью пассажиры сидящие на сидениях слева "пересели" на тех кто сидел справа.
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73k
Viktor Час назад
Попал чувак конкретно!
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22k
Inter Час назад
сколько лет водиле????
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8k
Борис Карабанов Час назад
Что поделаешь - возраст. И реакция уже не та, и зрение слабеет.
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6k
Sanar Час назад
19ти летний водила камаза сука, да он только СЕ получил, падла приясядет сейчас.
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4k
Петр 2 часа назад
Долпаеп на камазе уверенно летит на красный. затормозил уже после столкновения. Кошмар!
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