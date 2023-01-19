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18 января, в Волгограде на пересечении улиц Песчаная и Саши Чекалина 19-летний водитель «КамАЗа» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с маршруткой «Пежо». Погибли три пассажира общественного транспорта.
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«Столкновение грузового автомобиля и маршрутного такси произошло около 14.30. В результате ДТП погибли три пассажира, один из которых – несовершеннолетний. Шестеро пассажиров госпитализированы, трое из них – дети», – уточнила представитель СКР Дарья Буянова.
Погибли 12-летний мальчик и две женщины в возрасте 56-ти и 76-ти лет. Все они находились в салоне маршрутки и выпали на дорогу в момент жесткого столкновения.
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2) к сожалению это отличная иллюстрация про то, почему взрослым разъезжая на заднем сидении с детьми надо пристегиваться обязательно. Вот представьте с какой скоростью пассажиры сидящие на сидениях слева "пересели" на тех кто сидел справа.