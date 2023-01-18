Бронированный поп: в Крыму лихачи чуть не сбили священнослужителя

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Димончик выложил ролик под названием "Чуть не сбили Бронированного Попа". При просмотре складывается впечатление, что видеоряд ускорен, но на самом деле это манера езды водителя.
Присутствует ненормативная лексика!
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