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Бронированный поп: в Крыму лихачи чуть не сбили священнослужителя

Бронированный поп: в Крыму лихачи чуть не сбили священнослужителя

Автор:
18 января 2023 13:42
Сообщество : Аварии
Метки: авто   везение   видео   дтп   лихач   пешеход   повезло   
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Димончик выложил ролик под названием "Чуть не сбили Бронированного Попа". При просмотре складывается впечатление, что видеоряд ускорен, но на самом деле это манера езды водителя.

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Метки: авто   везение   видео   дтп   лихач   пешеход   повезло   
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28  комментариев
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3k
ОлегМ 2 часа назад
По музыке и разговору,быдло то еще.
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STRiX 17 секунд назад
Желаю той твари за рулём, здохнуть самой мучительной смертью намотавшись на столб...
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159
Вася Васильев Полчаса назад
Если с ним бог то какая разница какая мартышка за рулём колесницы смердящей сидит..
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6k
Mixalych Полчаса назад
Надеюсь асламбеки так на СВО в ряды добровольцев спешили. Иначе в кандалы, на цепь и приковать к скале высоко в горах
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6k
Mixalych Полчаса назад
А где потерпевший? Так на небеса и оправился в чем был?
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1k
Жирный бот 37 минут назад
К своему парню спешил водила, невтерпеж уже было видимо
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12k
Ivan 52 минуты назад
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1k
Сергей 58 минут назад
Рег мудак полный, а если ребенок выбежит.
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59k
Опиум для народа Час назад
Один мудак торопится к Иисусу, другие к Аллаху. Маленько разминулись...
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734
Mrak OBOY Час назад
чурки с гавномузоном летят по населенному пункту, надеюсь столб им дорогу будет в следующий раз переходить!!!
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11k
.Атеист. Час назад
Никуя се.. жаль у попа гранатомета не было. Уничтожить накуй. Это даже не люди, это мусор!
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28k
EvilHomer 2 часа назад
Таких ишаков как данный водятел необходимо усыплять.
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13
Aleksey 2 часа назад
Обезьяна как завопила))) кроме визга, и мата ничего не умеют
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37
Елена Капуста 2 часа назад
Какая мразотная музыка в салоне авто... Это же каким надо быть быдлом-йеху, что бы такое слушать?
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7k
Copycat 2 часа назад
Конечно священник тоже не прав - он как я увидел переходил дорогу метров на 50 выше перехода, но за рулем редкостные черти блин, кто их воспитывал что за быдло? а воспитывали ли вообще может они в стаде баранов родились и в нем же и выросли
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87k
Феофан 2 часа назад
Это же надо такую пое&ень слушать... Гопота тупорылая.
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5k
Компьютер DELL монитором 2 часа назад
Скорее бы эта мразь выпилилась об столб
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788
jackrave 2 часа назад
Сильно надеюсь найдет его столб в ближайшее время. Не верится что это местные - у нас в Крыму идиотов конечно хватает, но культура вождения местных пока еще не испорчена
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Летят обезьяны...Всё, что они там кукарекают, применимо к ним.
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10k
Shtoppi 2 часа назад
Мозон у них это конечно тот еще пи_дец!
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27k
Юрьевич 2 часа назад
Типичные отморозки.
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