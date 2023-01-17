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Экстремальные зимние забавы: парень на «ватрушке» вылетел под встречный автомобиль

Экстремальные зимние забавы: парень на «ватрушке» вылетел под встречный автомобиль

Автор:
17 января 2023 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   ватрушка   везение   видео   дтп   повезло   тюбинг   
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В Медвежьегорском районе Карелии 33-летний парень сел на тюбинг, зацепившись за «Форд» своего приятеля. «Ватрушку» с экстремалом вынесло прямо под встречную «Ниву».

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Метки: аварии   авто   ватрушка   везение   видео   дтп   повезло   тюбинг   
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15  комментариев
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3k
pinbalist 59 минут назад
Дарвин одобряет.
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8k
Vалѣнтиныч 6 минут назад
На Ниве плохой охотник... Надо было или руль слегка влево повернуть или дверку открыть ! Дверку , конечно жалко, но Человечество ( в глобальном понимании ) скажет спасибо ! Чем больше самоубийц -тем меньше самоубийц !
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8k
Мариус 8 минут назад
У Нивы отличные крепкие бампера... копчик будет очень долго напоминать хозяину о том, что он идиот)))))
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3k
Александр 14 минут назад
перелом жопки
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1k
Сергей Викторович 22 минуты назад
Как бы и не жалко
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24k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Знатно он по жопе бампером получил )))
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669
Progressive 38 минут назад
Каждый год такие видео
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28k
Levyathan 45 минут назад
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13k
Kucher 59 минут назад
А водителю "Нивы" повреждения будет водятел "Форда" компенсировать или пассажир "ватрушки"?
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