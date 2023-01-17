Экстремальные зимние забавы: парень на «ватрушке» вылетел под встречный автомобиль

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В Медвежьегорском районе Карелии 33-летний парень сел на тюбинг, зацепившись за «Форд» своего приятеля. «Ватрушку» с экстремалом вынесло прямо под встречную «Ниву».
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