Пропускают — можно ехать: классическое ДТП в Кирове

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Водитель Hyundai Getz увидел, что его пропускают и начал не глядя поворачивать налево. В этот момент по встречной полосе летел Спиди-гонщик на Kia.
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Метки: Hyundai аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
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