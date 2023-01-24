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Пропускают — можно ехать: классическое ДТП в Кирове

Пропускают — можно ехать: классическое ДТП в Кирове

Автор:
24 января 2023 13:50
Сообщество : Аварии
Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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Водитель Hyundai Getz увидел, что его пропускают и начал не глядя поворачивать налево. В этот момент по встречной полосе летел Спиди-гонщик на Kia.

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Метки: Hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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16  комментариев
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73k
Viktor 2 часа назад
Очень часто бываю в таких ситуациях (хюндайных) - всегда по миллиметру нос высовываю, боюсь дебилов.
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1k
Сергей Викторович Час назад
Все эти пропуски поворачивающих налево когда больше 1 полосы - медвежья услуга называется. Никогда таких не пропускаю.
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429
Alexander Sar Сергей Викторович Полчаса назад
так он стоял в полосе занятой. И поступил по правилам - не стал выезжать на перекресток если за ним образовался затор.
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11
samayamalaya Alexander Sar 4 минуты назад
И где здесь перекрёсток? Заезд во двор. Шевроле лопух
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1k
VSh Час назад
Сколько же еб@нyтых на дорогах. Мне кажется гибдд и мед.учереждения объявили войну народу нашей страны. Иначе я не могу объяснить почему они выдают убийцам справки и водительские удостоверения.
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36k
Aleks Час назад
Остается нераскрытым вопрос назначения полосы движения спортсмена...
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9k
SSD 2 часа назад
Почему "по встречной"? Мыж не в Англии вроде..)
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237
Серега SSD 2 часа назад
Для хундая это встречная.Автор видимо это имел ввиду.
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Олег

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