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На Парина в Казани водитель скорой помощи выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил пассажирский автобус. Один человек погиб, еще двое получили травмы.
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В результате аварии погибла 80-летняя пациента скорой, травмы различной степени тяжести получила родственница больной, которая сопровождала пенсионерку, и одна из фельдшеров.
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Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело.
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И вопрос к медикам - а разве пациента не должны были пристегнуть к носилкам? И носилки разве не фиксируются, когда их на место ставят? Удар ведь был совсем слабый, он почти успел остановиться. Были бы пристегнуты - было бы все нормально. Ладно врачи, они могли помощь оказывать в дороге, но уж сопровождающая точно должна быть пристегнута.
Похоже, там на скорой процветает раздолбайство.