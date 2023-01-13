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Авария дня. В Казани пожилая пациентка скорой помощи погибла во время ДТП

Авария дня. В Казани пожилая пациентка скорой помощи погибла во время ДТП

Автор:
13 января 2023 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: Скорая   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   скорая помощь   смертельное дтп   
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На Парина в Казани водитель скорой помощи выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил пассажирский автобус. Один человек погиб, еще двое получили травмы.
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Метки: Скорая   аварии   авария дня   авто   видео   дтп   скорая помощь   смертельное дтп   
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9  комментариев
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13k
Кыся 2 часа назад
Водитель автобуса сделал все, что мог. Ну куда ему деваться было, взлетать, что ли?
И вопрос к медикам - а разве пациента не должны были пристегнуть к носилкам? И носилки разве не фиксируются, когда их на место ставят? Удар ведь был совсем слабый, он почти успел остановиться. Были бы пристегнуты - было бы все нормально. Ладно врачи, они могли помощь оказывать в дороге, но уж сопровождающая точно должна быть пристегнута.
Похоже, там на скорой процветает раздолбайство.
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1k
Aleks 12 минут назад
Виноват водитель скорой , ехал тупо в лоб, а мужику некуда было уйти, у скорой было справа полно места.
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250
Руслан 57 минут назад
Водила скорой слепой что ли? Не понял я его действий!..
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3k
xbrat Час назад
правая полоса свободна, почему не ушел на скорой? И скорость и дорожное покрытие позволяло.
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658
solosolovov Час назад
Жизнь сказала - не отдам. Смерть сказала - не возьмёшь.
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73k
Viktor 3 часа назад
Уж сколько раз твердили миру..., У меня год назад примерно такая же ситуация была - у него (у скрой) обе полосы заняты, так он резко на встречку, прямо на меня! Не знаю как разминулись! Хренас ты одних лечишь, а других калечишь!?
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Олег

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