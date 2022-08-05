Багги для катания по дюнам за 1 миллион евро: дичайшее творение мастеров Brabus

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Игры в песочнице предназначены только для маленьких детей. Brabus с моделью Crawler заманивает больших искателей приключений "поиграть" в песчаной местности.
Мы никогда не думали, что доживём до того дня, когда Brabus превзойдёт свой Mercedes G 63 6x6, но они всё-таки это сделали. Встречайте новый монстр-трак мощностью 888 лошадиных сил, получивший название Brabus 900 Crawler!
Компания Brabus имеет давнюю историю производства весьма неординарных автомобилей, таких как G 63 6x6 или любой другой доработанный ими седан с безбожной отдачей двигателя. Но теперь они задрали планку ещё выше, представив абсолютно невообразимый Brabus 900 Crawler — Mercedes G-класса, который был модифицирован от первого до последнего винтика с одной единственной целью: полностью уничтожить песчаные дюны.
Несмотря на то, что внешне Crawler похож на обычный G 63, который можно увидеть на главной улице вашего города, это практически целиком сделанный на заказ проект с использованием собственного кузова из углеродного волокна, уникальным шасси с портальными мостами на трубчатой раме и огромными 40-дюймовыми шинами.
Под капотом здесь накачанная стимуляторами 4,4-литровая версия дважды турбированного V8 от AMG, который отныне может похвастать усиленными внутренними компонентами Brabus и более производительными нагнетателями. Как и следовало ожидать от машины, которая выглядит настолько безбашенно, цифры действительно впечатляют: Crawler выдает 888 невменяемых «лошадей» и разгоняется до 100 километров в час за шокирующе быстрые 3,4 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 160 километров в час, но мы подозреваем, что это сделано для того, чтобы Crawler не запустил сам себя в верхние слои атмосферы.
Всего за ворота мастерской планируется выпустить 15 сумасшедших багги для покорения песчаных дюн, каждый из которых обойдётся будущему владельцу в 749 000 евро (без наценок и растаможки). Поэтому, если у вас на даче есть пустынный участок, а завалявшийся под матрасом миллион евро давно мешает нормально спать, задумайтесь о подарке самому себе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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