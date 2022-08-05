Багги для катания по дюнам за 1 миллион евро: дичайшее творение мастеров Brabus

Под капотом здесь накачанная стимуляторами 4,4-литровая версия дважды турбированного V8 от AMG, который отныне может похвастать усиленными внутренними компонентами Brabus и более производительными нагнетателями. Как и следовало ожидать от машины, которая выглядит настолько безбашенно, цифры действительно впечатляют: Crawler выдает 888 невменяемых «лошадей» и разгоняется до 100 километров в час за шокирующе быстрые 3,4 секунды. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 160 километров в час, но мы подозреваем, что это сделано для того, чтобы Crawler не запустил сам себя в верхние слои атмосферы.