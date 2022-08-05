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Багги для катания по дюнам за 1 миллион евро: дичайшее творение мастеров Brabus

Багги для катания по дюнам за 1 миллион евро: дичайшее творение мастеров Brabus

Автор:
05 августа 2022 09:08
Сообщество : Автомир
Метки: Brabus   Brabus Crawler   Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   багги   
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Игры в песочнице предназначены только для маленьких детей. Brabus с моделью Crawler заманивает больших искателей приключений "поиграть" в песчаной местности.

Источник:

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Метки: Brabus   Brabus Crawler   Mercedes   Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   багги   
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