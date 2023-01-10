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Ювелирная остановка у пешеходного перехода в Архангельске

Ювелирная остановка у пешеходного перехода в Архангельске

Автор:
10 января 2023 13:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   пешеходный переход   
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Водитель автобуса поздно заметил красный сигнал светофора, но ловко сумел остановить тяжёлую машину, никого не зацепив.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автобус   видео   дтп   пешеходный переход   
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11  комментариев
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8k
Tamdima 2 часа назад
Я когда перехожу дорогу на свой зеленый, то 5 раз смотрю по сторонам, всяких вот таких далпойопов полно!
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11
MAX 3 минуты назад
Водила опытный
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17k
Александр 15 минут назад
Архангельский дрифт.
У нас было, автобус при торможении на остановке, развернуло поперёк дороги, хорошо что никого не было. Я как раз был в нём.
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13k
Александр Полчаса назад
Ювелирная, потому что водила автобуса в таких вот окулярах сидит и светофора не видит?
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2k
Денис Ануфриев 52 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Максим Макашев Час назад
ставлю на чёрное в отношении водятла автобуса
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20k
nobody® 2 часа назад
Пассажирам весело было
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14k
Jearom 2 часа назад
задумался: зачем остановка у ювелирного?
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24k
Serg2001 2 часа назад
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51k
dima423 2 часа назад
повезло долбайопу)
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6k
Roman 2 часа назад
Светофор неожиданно из леса выскочил!
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