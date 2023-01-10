Ювелирная остановка у пешеходного перехода в Архангельске

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Водитель автобуса поздно заметил красный сигнал светофора, но ловко сумел остановить тяжёлую машину, никого не зацепив.
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У нас было, автобус при торможении на остановке, развернуло поперёк дороги, хорошо что никого не было. Я как раз был в нём.