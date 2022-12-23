Женщина за рулём перепутала педали и едва не убила сотрудницу автомойки

Примечательно, что за минуту до происшествия "Тойота" успешно выехала из автомойки, но вместо того, чтобы сдать назад и развернутся, рванула вперёд и снесла как ворота, так и противоположную стену. Найти педаль тормоза водительница смогла только перед речкой, в которую едва не нырнул автомобиль.