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Женщина за рулём перепутала педали и едва не убила сотрудницу автомойки

Женщина за рулём перепутала педали и едва не убила сотрудницу автомойки

Автор:
23 декабря 2022 13:26
Сообщество : Автомир
Метки: Приморье   авария   автоледи   автомойка   курьёз   педали   
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Автомобиль "прошил" мойку насквозь.

В приморском посёлке Барабаш женщина за рулём Toyota Wish протаранила автомойку и травмировала закрывавшую ворота сотрудницу.

Примечательно, что за минуту до происшествия "Тойота" успешно выехала из автомойки, но вместо того, чтобы сдать назад и развернутся, рванула вперёд и снесла как ворота, так и противоположную стену. Найти педаль тормоза водительница смогла только перед речкой, в которую едва не нырнул автомобиль.

К счастью, кроме сотрудницы автомойки, получившей незначительные травмы, больше никто не пострадал.

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Метки: Приморье   авария   автоледи   автомойка   курьёз   педали   
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8  комментариев
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8k
МихА 20 минут назад
К счастью, кроме сотрудницы автомойки, получившей незначительные травмы, больше никто не пострадал.

Лучше бы она переехала случайно ту тварь кот её права продала... Тварь на кладбище а ТП на зону, именно так было бы "К СЧАСТЬЮ"
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7k
Енот Потаскун 19 минут назад
Думаю стоит внести поправки в правила выдачи прав. И, если человек путает педали, в первые один - два раза на пересдачу, а в третий раз запрет на вождение.
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24k
Сибиряк 36 минут назад
Ссылка youtu.be
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−1
Serg 47 минут назад
Как свой рот с задницей не путают такие водители....
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1k
Андрей 57 минут назад
Так СПУТАЛА педали, или всё же ПЕРЕПУТАЛА?
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3k
DVPET 59 минут назад
Там девушку как куклу туда-сюда крутило. Точно незначительные травмы?
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482
Feto13 Час назад
Коврики плохо помыли)))
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