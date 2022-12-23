Женщина за рулём перепутала педали и едва не убила сотрудницу автомойки

Автомобиль "прошил" мойку насквозь.
В приморском посёлке Барабаш женщина за рулём Toyota Wish протаранила автомойку и травмировала закрывавшую ворота сотрудницу.
Источник:
Примечательно, что за минуту до происшествия "Тойота" успешно выехала из автомойки, но вместо того, чтобы сдать назад и развернутся, рванула вперёд и снесла как ворота, так и противоположную стену. Найти педаль тормоза водительница смогла только перед речкой, в которую едва не нырнул автомобиль.
Источник:
К счастью, кроме сотрудницы автомойки, получившей незначительные травмы, больше никто не пострадал.
Источник:
- В Набережных Челнах на автомойке «Ленд Крузер» с кенгурятником протаранил две иномарки
- «Газель» потеряла кузов после столкновения с автобусом
- В Беларуси пьяные сотрудники автомойки разбили "Лексус" клиента
- В центре Петербурга девушка на велосипеде врезалась в открытую дверь автомобиля
- Мёд пролился в багажнике
Лучше бы она переехала случайно ту тварь кот её права продала... Тварь на кладбище а ТП на зону, именно так было бы "К СЧАСТЬЮ"